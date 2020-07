COME SORELLE/ Anticipazioni terza puntata 22 luglio: lo scontro tra Azra e Cilem

Va in onda mercoledì 22 luglio, il terzo episodio di Come sorelle, la serie tv turca trasmessa in Italia in prima serata su Canale 5. In questa puntata, Sinan viene accusato dell’omicidio di Tekin, salvo poi essere rilasciato per mancanza di prove con l’imposizione di non lasciare per nessun motivo la città. Cahide, intanto, accetta di sposare Cemal in cambio di una cosa: che lui stia lontano dalle sue figlie. I due “firmano” il patto, che però – almeno da una parte – non ha il seguito sperato: Gulistan avvisa Cahide che Cemal non ha cambiato idea, non avendo alcuna intenzione di lasciare in pace le sue ragazze. Più tardi, Azra e Cilem si incontrano “per caso” in un ristorante a Izmir. Le due hanno uno scontro, e la seconda reagisce in maniera spropositata. Ipek si preoccupa invece di saldare il debito contratto da suo marito Tekin. Quando pensa di essere giunta a una soluzione (questo con la complicità di Refik), Cemal fa bruciare l’olio che doveva essere venduto, e a questo punto Ipek si ritrova ancora una volta in difficoltà. Da parte di Cemal si tratta di un meschino regolamento di conti: ha agito così per farla pagare a Cahide.

Come sorelle: gli highlights della seconda puntata

Nella seconda puntata di Come sorelle, andata in onda ieri come al solito su Canale 5, Ipek, Deren e Cilem si sono trovate alle prese col “dopo”-Tekin, dal momento che quest’ultimo è stato da loro barbaramente ucciso. L’indomani, infatti, le tre sono state raggiunte da Sinan, figlio della vittima, da sempre in pessimi rapporti con quest’ultima. A Ipek e Azra l’orribile compito di rimuovere dalla scena del crimine tutti gli indizi che potrebbero portare alla loro colpevolezza, mentre Deren rientra a Izmir per reindossare il camice da dottoressa. Proprio in ospedale vede la vera Cilem, che non sa ancora essere la sua vera sorella; per Azra – l’impostora – le cose si complicano quando scopre che Cilem è stata rapita e che il suo futuro marito è stato a sua volta ucciso.

I possibili seguiti di Come sorelle

Insieme alla maggior parte dei drammi turchi, Come sorelle appassiona particolarmente il pubblico di Canale 5. E sui social network avanzano già le prime ipotesi circa il possibile sviluppo della trama: “Ok, ho un’ipotesi: in realtà non è stata la loro vera madre a uccidere chiunque abbia ucciso (sospetto il padre) ma è stato lo zio infamello delle ragazze e per questo lei lo odia. Può essere?”, (si) chiede qualcuno su Twitter. In generale, molto apprezzate le varie possibili coppie che potrebbero venire a formarsi nel corso della narrazione, anche se per ora i fan devono accontentarsi di ‘shipparle’ senza vedere realizzati i loro ‘sogni d’amore’.



