Antonella Mosetti, come sta dopo il ritiro dall’Isola dei Famosi 2025

L’Isola dei Famosi 2025 si sta rivelando più travagliata del previsto, considerata soprattutto la mole di ritiri che hanno caratterizzato queste prime settimane di messa in onda su Canale 5. Fra coloro che hanno deciso di abbandonare anzitempo l’avventura in Honduras c’è anche Antonella Mosetti; da molti considerata come una delle grandi protagoniste di questa prima parte di edizione, ha però dovuto fare i conti con problematiche personali che non le hanno permesso di proseguire l’esperienza.

Il ritiro è arrivato come un fulmine a ciel sereno ed è causato soprattutto da una grande mancanza, quella per il padre scomparso di recente, mancanza che non è riuscita a colmare e che si è fatta ancor più sentire in Honduras. Ritornata in Italia, poi, la showgirl ha ripreso in mano i suoi social e aggiornato i fan circa il suo stato d’animo: “Sono uscita dall’isola per tante vicissitudini fisiche e mentali che purtroppo non mi hanno permesso di continuare la mia avventura“.

Antonella Mosetti: “Non sto ancora bene sia fisicamente che mentalmente“

A distanza di pochi giorni dal suo ritiro dall’Isola dei Famosi 2025, Antonella Mosetti è tornata alla sua vita di tutti i giorni. E nelle stories del suo profilo Instagram, nelle ultime ore, ha voluto condividere un aggiornamento sul suo stato di salute, fisico e mentale, in seguito all’abbandono del reality: “Grazie a tutti per i tantissimi messaggi e telefonate, vi voglio bene. Purtroppo ancora non sto bene, sia fisicamente che mentalmente e vi chiedo pazienza. Tornerò più forte di prima“.

La showgirl è stata travolta negli ultimi giorni dall’ondata di affetto dei suoi fan, che soprattutto per mezzo social le hanno manifestato grande supporto e vicinanza non solo durante l’avventura nel reality, ma anche in seguito al suo ritiro ufficiale. La stessa Mosetti promette loro che, una volta superata questa fase complicata, tornerà presto forte come non mai.