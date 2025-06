Come sta Barbara De Rossi? La conduttrice si era sentita male prima di un'intervista nel programma di Monica Setta: ecco cos'ha avuto

COME STA BARBARA DE ROSSI? MONICA SETTA: “CHE SPAVENTO, PENSAVAMO DI…”

Come sta Barbara De Rossi e cos’ha avuto negli ultimi tempi l’attrice capitolina? Questo pomeriggio, a partire dalle ore 14 su Rai 2, torna l’appuntamento con “Storie di donne al bivio”, il talk show in rosa condotto da Monica Setta e che racconta il momento di svolta delle protagoniste al femminile del mondo dello showbiz, della politica e della cultura, tra famiglia, amori e le proprie carriere. E nella puntata che ci accingiamo a vedere sarà di scena nel salottino della Setta la 63enne interprete e conduttrice televisiva originaria di Roma che, lo ricordiamo, si era sentita male proprio prima di registrare l’intervista per il sopra citato programma di Rai 2.

Ma cosa è accaduto alla diretta interessata? In attesa di guardare l’odierna puntata di “Storie di donne al bivio”, scopriamo Come sta Barbara De Rossi e cos’ha avuto. Per raccontare come sta Barbara De Rossi e in cosa consisteva il malore, per fortuna superato e pare senza gravi conseguenze, che l’aveva colpito possiamo rifarci all’intervista che l’attrice romana aveva concessa qualche mese fa ad Alberto Matano, mentre era ospiti de “La Vita in Diretta”. A detta della 64enne, infatti, si sarebbe trattato di momenti terribili e in cui lei ha ammesso di aver temuto persino per la propria vita: “Ho avuto paura di morire” aveva detto in merito alla labirintite fulminante che l’aveva colpita proprio pochi istanti prima di andare in onda. Com’è noto, la labirintite consiste in una infiammazione a carico del labirinto e di altre strutture interne dell’orecchio e che inficia gravemente l’equilibrio.

DE ROSSI, “UNA LABIRINTITE FULMINANTE: HO INIZIATO A VOMITARE E…”

“Avevo appena finito il trucco quando mi sono sentita mancare e ho cominciato a vomitare” è il drammatico racconto della De Rossi, incapace di stare in piedi e ricoverata immediatamente al Policlinico ‘Gemelli’. A rievocare l’episodio era stata anche la stessa Setta: scoprendo come sta Barbara De Rossi, infatti, va ricordato che la conduttrice Rai aveva dato appuntamento all’attrice in studio ma questa “non è mai arrivata, stava malissimo e noi abbiamo anche pensato di sospendere la puntata”. “Ho trascorso delle ore di grande ansia e senza mai dire una parola a nessuno, tenendomi solo in stretto contatto con lei” era il prosieguo del racconto della conduttrice del programma.

Ad ogni modo, a seguito del ricovero d’urgenza presso la struttura ospedaliera romana (dopo che, in un primo momento, era stata accompagnata in albergo) e dei successivi esami, la De Rossi e i suoi fan hanno potuto tirare finalmente un sospiro di sollievo: “Non sapevo cosa potessi avere e solo dopo gli esami, la TAC e anche la risonanza ho scoperto che era una labirintite fulminante” aveva spiegato ancora ad Alberto Matano circa quell’episodio che per lei oramai è solamente una brutta avventura da dimenticare in fretta. “Ma ora va tutto bene, mi sono ripresa alla grande” aveva rassicurato. “Non mi era mai successo ed è stato terribile: ma adesso sono tornata a casa mia in Toscana”.