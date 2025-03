Barbara De Rossi e il racconto del malore

Nelle scorse settimane, Barbara De Rossi è stata colpita da un malore mentre stava aspettando di entrare sulla scena del programma di Monica Setta “Storie di donne al bivio”. Durante un’intervista rilasciata ai microfoni di Alberto Matano, nella puntata de La vita in diretta trasmessa il 27 febbraio 2025, l’attrice ha raccontato di aver perso l’equilibrio e di aver accusato una sensazione di vomito.

“Non riuscivo proprio a reggermi, cadevo per terra, anche da sdraiata, girava tutto. Monica (Setta, ndr), poi, mi ha accompagnata in albergo ma la situazione è davvero peggiorata e ho chiamato mio marito che è arrivato all’alba e mi ha portata al Gemelli”, ha raccontato la De Rossi ad Alberto Matano. Superata la paura iniziale, come sta adesso l’attrice?

Barbara De Rossi: ecco come sta ora

Al Pronto Soccorso, Barbara De Rossi è stata sottoposta a tutti gli accertamenti del caso scoprendo, così, anche la causa del malore. £i trattava di una labirintite molto forte, cosa che può succedere a tutti”, ha fatto sapere l’attrice che ora si è completamente rimessa come ha spiegato ancora lei.

“Adesso va tutto bene, mi sono ripresa alla grande”, ha aggiunto. La paura, però, per l’attrice è stata grande. Durante l’incontro con Alberto Matano ha raccontato di aver avuto paura di morire perché non capiva cosa le stesse accadendo. L’attrice, inoltre, prima di spirare un sospiro di sollievo, ha trascorso due giorni su una barella dove però ha ricevuto l’affetto e il supporto di tutto il personale medico del Policlinico che l’ha curata e rassicurata. Il malore, fortunatamente, è stato superato dall’attrice che è tornata alle sue abitudini quotidiane.

