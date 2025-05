Sono stati giorni di apprensione per Bobo Vieri, sia da parte degli appassionati che ovviamente per le persone a lui care; si trovava alle Maldive l’ex attaccante della nazionale quando improvvisamente è stato colto da un malore lo scorso 24 aprile. Tempestivamente soccorso, lo sportivo ha poi fatto rientro in Italia per ottenere una diagnosi con annessa terapia e soprattutto per capire da quale malattia o circostanza fosse dipeso quel malessere che ha spaventato tutta la famiglia, soprattutto la moglie Costanza Caracciolo.

Con un video sui social – come racconta Adnkronos – Bobo Vieri ha raccontato come sta dopo il malore alle Maldive, supportato dal racconto di sua moglie Costanza Caracciolo. Una prima spiegazione era arrivata qualche giorno fa con il calciatore che escludeva una polmonite: “Solo 10-15 giorni di riposo”. Con il prosieguo delle cure e delle analisi è invece emersa una “Polmonite interstiziale con focolai multipli”.

“Adesso vi spiega lei cosa è successo…”, anticipa così Bobo Vieri – nel video pubblicato sui social – il racconto di sua moglie Costanza Caracciolo che ha rassicurato sulle condizione dell’ex calciatore prima di addentrarsi nella diagnosi legata al malore accusato lo scorso aprile alle Maldive. Si sarebbe trattato di una grave infezione determinata da un virus appartenente al ceppo SARS CoV-2: “Non è più infettivo”, ha puntualizzato la moglie di Bobo Vieri: “Ancora qualche giorno e dovrebbe finire questo incubo”.

Presto Bobo Vieri tornerà quindi al pieno della forma dopo il grande spavento del malore alle Maldive: la moglie Costanza Caracciolo ha sottolineato la necessità di seguire in maniera attenta l’iter di medicinali al fine di mettere un punto a questa esperienza decisamente da dimenticare.