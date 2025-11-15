Come sta Carlo Aloia?

L’edizione di Ballando con le stelle tutt’ora in corso sembra essere un po’ sfortunata. Diversi i colpi di scena e gli imprevisti, alcuni anche molto tragici. Altri, invece, fortunatamente sono risolvibili in un paio di settimane, come quello che ha colpito Carlo Aloia, il ballerino di Nancy Brilli. Il professionista ha riportato un infortunio al polpaccio che lo ha costretto a fermarsi e a saltare la scorsa puntata del programma. Oggi come sta Carlo Aloia? Quando tornerà al suo posto al fianco dell’attrice, con la quale aveva iniziato a danzare da qualche settimana?

Facciamo un passo indietro. Carlo Aloia, il ballerino di Nancy Brilli, protagonista con lei dall’inizio del programma tra alti e bassi, è stato costretto a fermarsi. Durante le prove ha sentito il polpaccio tirare e fortunatamente ha capito di doversi fermare immediatamente. Sottoposto ad ulteriori esami, ha scoperto di avere una lesione muscolare che lo costringerà a star fermo per qualche settimana. Fin da subito è stato costituito con un collega, Filippo Zara, che ha preso il suo posto in attesa che proprio Carlo possa tornare. Ma oggi come sta il ballerino e quando lo rivedremo in pista al fianco dell’attrice?

Come sta Carlo Aloia? “Ogni ostacolo serve a…”

Carlo Aloia dovrà stare fermo per qualche settimana a causa del problema al polpaccio. Lo strappo costringerà infatti il ballerino a saltare diverse puntate di Ballando con le stelle, nella speranza che Nancy Brilli possa comunque andare avanti al fianco di Filippo Zara. Il ballerino, comunque, non si arrende e ha promesso che tornerà presto. Nel frattempo, sui social, si è lasciato andare ad un pensiero combattivo: “A volte basta un sorriso per ricordarti che la vita non ti ha spezzato… Ti ha formato. Ogni ostacolo, ogni fatica, ogni risalita: tutto serve a costruire la versione più forte di te”. Insomma, Carlo Aloia non ha voglia di mollare, anzi, è pronto a riprendersi il suo posto quanto prima.