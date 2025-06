Come sta Chiara Pompei di Uomini e Donne dopo essersi auto accoltellata: “Perso molto sangue”

Dopo aver spavento tutti con un folle gesto, Chiara Pompei è ritornata sui social per svelare come sta, come procede la sua guarigione e per spiegare meglio perché ha tentato di togliersi la vita. Nei giorni scorsi, infatti, l’ex tronista di Uomini e Donne aveva allarmato tutti con un messaggio choc sui social in cui confessava di essere ricoverata in una clinica psichiatrica dopo essersi inferta delle ferite profonde facendo un appello disperato al fidanzato Riccardo Sparacchiari per tornare insieme. Il giovane aveva poi dato la sua versione dei fatti, sempre sui social, ed adesso la tronista è ritornata a parlare.

Come sta Chiara Pompei di Uomini e Donne dopo il gesto estremo? Innanzitutto l’ex tronista ha spiegato che da tutti i controlli e dagli esami che le hanno fatto risulta che non c’è nulla di grave, che la ferita è in via di guarigione e poi ha rivelato come sta adesso e quando potrà essere dimessa dalla clinica: “Mi trovo soltanto qui aspettando che la ferita passi, con il fatto che ho perso parecchio sangue e stavo per morire.” Successivamente Chiara si è lamentata del fatto che il suo fidanzato Riccardo non è stato in grado di starle vicino in maniera adeguata, non gli dà la colpa del suo insano gesto ma lo accusa di non essere riuscito a placarla e soprattutto di aver creduto ad un profilo fake invece che alla sua fidanzata.

Uomini e Donne, Chiara Pompei contro il fidanzato Riccardo Sparacciari: “Non ha saputo credermi, non farò più un gesto tale”

Chiara Pompei dopo il ricovero è in netta ripresa non solo fisica, la ferita che si è auto inferta all’addome è in via di guarigione, ma anche psicologia. Ha capito l’insensatezza di questo gesto e non lo rifarà mai più per nessuno. Ha attaccato il suo (ex?) fidanzato Riccardo Sparacciari: “Invece di placarmi e di credermi ha creduto a una chat finta che diceva che io mi prostitui*o.” Ha ringraziato tutti coloro che in questi giorni l’hanno inondata di messaggi di affetto e sostegno, alla sua famiglia che l’è sempre stata vicino e che continuerà ad esserlo ed infine ha assicurato: “È un gesto che non rifarò mai e poi mai per nessuno.”