Edoardo Bennato annulla un concerto in Sicilia per motivi di salute: ecco come sta l'artista.

Problemi di salute per Edoardo Bennato che ha annullato il concerto in Sicilia, a Viagrande, vicino a Catania non essendo in condizioni perfette per affrontare un live di due ore. L’artista, infatti, si sarebbe dovuto esibire in Sicilia domenica 24 agosto 2025 ma, per problemi di salute, ha dovuto annullare il concerto per osservare un periodo di riposo assoluto dopo essere stato sottoposto ad un controllo medico. Come fa sapere Fanpage, per un problema di salute non specificato, Bennato ha dovuto alzare bandiera bianca e fermarsi annullando il concerto in programma.

La notizia è stata diffusa immediatamente sui social preoccupando i fan che sperano di rivedere il prima possibile sul palco il cantautore che, per il momento, dovrà osservare un periodo di riposo.

Come sta oggi Edoardo Bennato

Dopo aver accusato un leggero malore, Edoardo Bennato è stato visitato dai medici dell’ospedale San Vincenzo di Taormina che gli hanno prescritto dieci giorni di riposo vocale assoluto. Motivo per cui è stato annullato anche il concerto che era in programma martedì 26 agosto 2025 a Borgia in provincia di Catanzaro. Dopo il periodo di riposo, tuttavia, Bennato tornerà nuovamente sul palco.

I prossimi appuntamenti per assistere ai live di Bennato sono: il 5 settembre a Piacenza, il 7 settembre a San Marino, il 12 a Roma e, ancora, il 20 settembre a Macerata con chiusura della tournée mercoledì 24 settembre a Verona. Tanti i messaggi di affetto e supporto da parte dei fan che, sotto i post Instagram del cantautore, gli stanno augurando una pronta guarigione. Tra qualche giorno, dunque, il cantautore tornerà presto sul palco.