Barbara Palombelli dà un triste aggiornamento sulle condizioni di salute di Eleonora Giorgi. Prima di iniziare la diretta di Forum di mercoledì, 26 febbraio, la conduttrice si è rivolta al suo pubblico per fare un ringraziamento speciale a Paolo Ciavarro. Quest’ultimo, da anni nel cast fisso del programma, ha scelto di partecipare comunque alla puntata nonostante la difficile situazione familiare. Pochi giorni fa, infatti, Eleonora è stata ricoverata in una clinica di Roma a seguito di un peggioramento della sua malattia, che le ha ormai reso impossibile anche solo fare una decina di passi.

Di conseguenza, i medici hanno deciso di sottoporla alla terapia del dolore, ovvero una cura palliativa che non può portare alla guarigione, ma che aiuta a migliorare la qualità della vita nei giorni a venire. Dunque, la Palombelli ha voluto spendere delle parole per Paolo e sua madre, ringraziando il 33enne per la sua presenza in puntata. Ma, la conduttrice non si è limitata a quello. Difatti, si è anche lasciata andare ad un’affermazione che ha rapidamente fatto il giro del web, dicendo senza mezzi termini: “Eleonora ci sta per salutare”.

Barbara Palombelli parla della salute di Eleonora Giorgi: le reazioni del web

Le dichiarazioni di Barbara Palombelli sono state riprese da tutte le testate giornalistiche, mentre il video del suo saluto dagli studi Mediaset è rapidamente diventato virale sui social. Sebbene la stessa Eleonora Giorgi e i suoi figli abbiano più volte parlato apertamente della sua salute e delle scarse, se non nulle, possibilità di ripresa, le parole della Palombelli hanno comunque spiazzato in tanti, suscitando reazioni contrastanti. A detta di alcuni, infatti, il suo commento è stato poco delicato, soprattutto considerando che si trovava in un contesto televisivo.

“Poi parliamo della d’Urso”, ha scritto un utente su X, facendo riferimento alle critiche rivolte in passato ai programmi di Barbara d’Urso per il loro modo di trattare temi delicati. Ad ogni modo, c’è anche chi non trovato le parole della Palombelli fuori luogo, ritenendo che le condizioni di Eleonora siano ormai note e che l’intento della conduttrice fosse semplicemente quello di salutare un’amica e mostrare affetto al figlio Paolo Ciavarro. Nel frattempo, Paolo, visibilmente commosso, si è limitato a ringraziare la conduttrice, senza aggiungere altro. Non resta che attendere per avere ulteriori aggiornamenti sull’attrice, attualmente ricoverata.