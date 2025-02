Eleonora Giorgi e la malattia, come sta l’attrice

Oggi la nota artista romana Eleonora Giorgi non ha fatto tappa nel salotto di Silvia Toffanin a differenza di quanto accaduto nelle passate settimane, con i suoi interventi nella trasmissione ha aggiornato il suo pubblico svelando sulle sue condizioni di salute. Come noto Eleonora Giorgi sta affrontando un tumore al pancreas al quarto stadio, che non impone speranze di guarigione, ma che allo stesso tempo non ha affossato l’attrice romana, il figlio Andrea Rizzoli ha parlato così riguardo alla malattia della madre:

“Non dobbiamo prenderci in giro, ma possiamo vivere serenamente gli ultimi istanti. Lei sta bene, è cosciente, non ha più una grande capacità fisica, fa qualche passo, ma anche oggi l’ho trovata in forma e mangia“ le parole del figlio Andrea Rizzoli che ha svelato come sta Eleonora Giorgi. “Da un tumore come il suo non si guarisce, ma lei non molla e ha grande coraggio”.

Eleonora Giorgi confessa: “Spero ancora in un miracolo”

Già nel corso della sua ultima intervista concessa a Verissimo, Eleonora Giorgi aveva raccontato le difficoltà della sua malattia, l’artista è ora ricoverata e sotto effetto della cura del dolore, a base di cortisone e morfina: “Sono alle prese con un naufragio e cerco di gestirlo. Ma in fondo sono così matta che spero ancora in un miracolo. Se succederà correremo dal Papa e chiederemo spiegazioni” ha svelato in una intervista concessa tra le colonne del Corriera della sera.

Nelle scorse ore è spuntata anche la toccante dedica di Clizia Incorvaia per la suocera Eleonora Giorgi, la moglie di Paolo Ciavarro si è lasciata andare a delle parole speciali nei confronti dell’artista capitolina: “Con l’energia di leonesssa che la anima ha desiderato, caldeggiato, suggerito che noi celebrassimo il suo nipotino con tutta la gioia, i sorrisi” ha detto festeggiando il compleanno del figlio Gabriele alla cui festa non ha preso parte la stessa Eleonora Giorgi.

