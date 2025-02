Come sta Eleonora Giorgi: le parole del figlio Andrea Rizzoli

Come sta Eleonora Giorgi? E’ questa la domanda che circola sul web dopo le ultime notizie sulle condizioni di salute dell’attrice. Da tempo, la Giorgi combatte contro un cancro ma nelle ultime settimane, le sue condizioni si sarebbero aggravate come ha raccontato il figlio Andrea Rizzoli ai microfoni di Alberto Matano nel corso di una puntata de La vita in diretta. “Non dobbiamo prenderci in giro, ma possiamo vivere serenamente gli ultimi istanti. Lei sta bene, è cosciente. Non ha più una grande capacità fisica, fa qualche passo, ma anche oggi l’ho trovata in forma e mangia“, sono state le parole di Andrea Rizzoli.

Nelle scorse ore, le parole di Barbara Palombelli pronunciate a Forum hanno allarmato tantissimo i fan dell’attrice che sono in attesa di ricevere ulteriori notizie che, ad oggi, non ci sono.

Il silenzio di Paolo Ciavarro

Se Andrea Rizzoli ha deciso di raccontare la battaglia della mamma nel libro “Non ci sono buone notizie. L’anno più bello di mia madre”, il fratello Paolo Ciavarro sceglie il silenzio. Le parole pronunciate da Barbara Palombelli hanno mostrato anche il dolore di Paolo Ciavarro che sta andando avanti con la propria vita godendosi quello che potrebbe essere l’ultimo tempo della madre.

Sui social, Paolo Ciavarro non pubblica nulla della sua vita privata del momento evitando di condividere le foto dei momenti che trascorre con la madre. Chi, invece, dedica parole ricche d’amore alla suocera è Clizia Incorvaia che sta provando a supportare la Giorgi e il marito in quello che è il momento più difficile della loro vita. La battaglia dell’attrice continua circondata dall’affetto della famiglia e dei fan che continuano a supportarla anche da lontano.