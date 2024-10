L’amore che ha intorno, la voglia di vincere la battaglia e godere di altri infiniti momenti di vita; sta affrontando così Eleonora Giorgi il calvario della malattia, un terribile tumore al pancreas che inevitabilmente negli ultimi mesi ha stravolta la sua vita. L’attrice ha più volte raccontato i passi del suo percorso clinico, gli interventi, le terapie; ma a colpire è sempre stato il suo sorriso, uno sguardo consapevole dell’amore intorno a lei sia da parte degli affetti più cari che del pubblico che l’ha sempre seguita nelle sue molteplici attività professionali.

Ma come sta Eleonora Giorgi e come procede l’iter alle prese con la malattia? In una recente intervista rilasciata per Vanity Fair, l’attrice ha spiegato già il fatto di trovare il coraggio di raccontare il suo calvario sia stato in un certo senso liberatorio a prescindere da quello che sarà il futuro. “Parlarne per me è stato liberatorio, un modo per mettere ancora più a fuoco il valore del tempo che resta; che sia un mese, un anno, una vita, non importa. Ciò che conta è quello che voglio ora, stare con i miei figli e con la mia famiglia, gli affetti”.

Eleonora Giorgi, la sua battaglia contro la malattia: “La mia arma è l’amore…”

Toccanti le parole di Eleonora Giorgi che parlando della malattia sposta il focus sull’essenza della vita, su come il calvario alle prese con il tumore al pancreas le abbia ricordato l’importanza di vivere ogni attimo dedicandosi all’amore, sempre in maniera reciproca e bilaterale. “Quest’anno con la mia famiglia siamo stati talmente uniti che mi è sembrato di recuperare tutto quello che altrimenti sarebbe andato perduto”.

Eleonora Giorgi ha dunque colto il bicchiere mezzo pieno, il lato positivo della malattia per quanto sia difficile immaginarlo. “Quel colpo ha fatto cadere la ruggine dalla mia vita, le cose inutili sono sparite… Se sopravviverò non voglio più tornare alla vita di prima, voglio passare tutto il tempo che mi resta così, con l’amore che ho finalmente riscoperto”.

