Non è una situazione facile quella che stanno vivendo Eleonora Giorgi e tutta la sua famiglia. Le cure portate avanti finora per fermare il tumore al pancreas non hanno portato ai risultati sperati, e oggi la celebre attrice vive giorno dopo giorno, godendosi ogni minuto. Il percorso terapeutico non ha infatti fermato l’avanzare della malattia, che è oggi arrivata fino al cervello, dandole ben poche speranze di guarigione.

Per questo motivo, Eleonora Giorgi continua ad essere ricoverata da settimane in una clinica dove si sta sottoponendo ad una “terapia del dolore” a base anche di “morfina e cortisone”, che si traduce in “un’ampolla al collo e l’ossigeno”. Una cura palliativa, che non serve a guarirla ma ad ammortizzare il dolore, in modo che possa vivere ogni momento dei prossimi giorni.

Gli aggiornamenti sulle condizioni di salute di Eleonora Giorgi e l’annuncio di Clizia Incorvaia

Gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di salute di Eleonora Giorgi risalgono a pochi giorni fa. Da allora, la situazione è stabile ma sempre drammatica. Di recente, a far parlare di sé, è stata Clizia Incorvaia, nuora di Giorgi nonché moglie di suo figlio Paolo Ciavarro. Nonostante la malattia di Eleonora, Clizia ha deciso di partecipare alla Milano Fashion Week, spiegando attraverso i social le motivazioni di questa scelta: “Nonostante la situazione dolorosa che sto vivendo con la mia famiglia, sono partita per lavoro. Lo faccio con l’assoluto appoggio di mia suocera, di mio marito, che fanno sempre il tifo per me!”, ha spiegato, per poi concludere “Sarò l’ inviata per Gente alla #mfw. Certo sarà meno semplice del solito, ma cercherò di essere ugualmente una ‘nuvola rosa’ come mi chiama Ele. Per portare quel velo di leggerezza che aiuta tutti noi ad affrontare i momenti della vita”.

