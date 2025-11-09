Come sta Francesca Fialdini infortunata a Ballando con le stelle 2025: "Ho molto dolore. Addio vittoria? Ecco perché ho già vinto"

La puntata di ieri sera dello show del sabato sera di Rai1 si è conclusa con le esibizioni di Rosa Chemical e prima ancora di Francesca Fialdini infortunata a Ballando con le stelle 2025. In coppia con il suo maestro Giovanni Pernice si è cimentata in un Moderno potente sulle note di The Show must go on e subito dopo ha rivelato come sta e come si sente: “Questa sera ho dolore, prima di entrare ho preso quello che mi ha prescritto il medico, il fatto che vi abbia così tanto emozionato fa molto piacere perché vuol dire che avete vissuto esattamente il tormento che stavo vivendo io quando facevo certe prese.”

E Francesca Fialdini infortunata a Ballando con le stelle 2025 rischia di giocarsi la vittoria, proprio lei che era la principale vincitrice di Ballando e proprio sulla mancata vittoria ha aggiunto: “Voglio dire una cosa spassionatamente, il pensiero di arrivare in finale si, certamente, ma io non mi sono mai sentita vincitrice di niente perché ho già vinto, sono già a Ballando ed il mio stato d’animo è la mia vera vittoria e che ho conquistato. Ovviamente farò di tutto per guarire.” Per Ivan Zazzaroni, invece, la sua corsa alla vittoria è compromessa.



Selvaggia Lucarelli ha commentato con una battuta, dicendo che il suo pronostico sulla vittoria le ha portato sfiga e che era elegantissima anche su una gamba sola. Incetta di complimenti per la conduttrice di Da noi…a ruota libera che ha subito un brutto infortunio al piede e per questo balla con il tutore. Ha ammesso di non poterlo poggiare e di avere ancora le dita dei piedi gonfi tuttavia è determinata ed agguerritissima per riprendersi. “Farò di tutto per guarire” ha ammesso. Riuscirà Francesca Fialdini a recuperare dopo l’infortunio e l’edema osseo che l’ha colpita e giocarsi la possibilità di vincere Ballando con le stelle 2025 in coppia con Giovanni Pernice?