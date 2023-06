Come sta Gianni Bella dopo l’ictus?/ “Cammina e muove bene il braccio e la mano”

Come sta Gianni Bella dopo l’ictus

Il 15 gennaio 2010, Gianni Bella, uno degli artisti più importanti della musica italiana, è stato colpito da un ictus. Dopo una lunga degenza durata sette mesi e una lunga riabilitazione, Marcella Bella è tornato lentamente alla sua vita ricominciando a dedicarsi alla musica. Al proprio fianco, Gianni Bella ha sempre avuto la propria famiglia, la moglie Paola e le figlie Nazarena e Chiara. Proprio quest’ultima è ospite della puntata di Oggi è un altro giorno del 30 giugno e, nel salotto di Serena Bortone, parlerà di come sta il padre.

Gianni Bella, fratello Marcella: come sta dopo l'ictus?/"Ha ripreso a camminare..."

In attesa delle sue dichiarazioni, tuttavia, in passato, lo stesso Gianni Bella ha parlato della propria salute svelando di essersi ripreso grazie al supporto della famiglia e di tutte le persone che gli vogliono bene.

Le parole di Marcella Bella sul fratello Gianni

“Non è stato facile ma ce l’ho fatta grazie al grande cuore della mia famiglia; grazie a mia moglie Paola, alle mie figlie e ai miei fratelli…”, le parole di Gianni Bella che, dopo una lunga riabilitazione, è riuscito a riprendere in mano la propria vita. A parlare spesso di Gianni Bella e della sua salute è la sorella.

Gianni Bella: fratello Marcella, come sta dopo la malattia?/ "Non parla ma..."

Marcella Bella è legatissima al fratello Gianni e, nelle varie interviste che rilascia, non perde mai occasione per parlare di lui. Recentemente, in un’intervista rilasciata a Verissimo, Marcella Bella ha detto: “Ora sta bene, è sempre allegro e felice… E’ tornato a scrivere canzoni anche se non riesce a parlare. Ha ripreso a camminare, a muovere bene il braccio e la mano; è successo una specie di miracolo…”.

LEGGI ANCHE:

Gianni Bella e la malattia/ "Ictus? Ho pregato di restare vivo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA