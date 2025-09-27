Come sta Gianni Bella, il fratello di Marcella Bella? Nel 2010 è stato colpito da un ictus: il lungo percorso di riabilitazione e le condizioni

Dietro la carriera ricca di straordinari successi di Marcella Bella, c’è anche il ruolo importantissimo, anzi fondamentale, del fratello Gianni, che con lei ha lasciato Catania per spingere la sorella nel mondo della grande musica. Gianni è stato infatti in tutti gli anni di carriera al fianco della sorella, sostenendola e scrivendo per lei alcuni dei brani più belli e apprezzati del mondo della musica, come “Montagne Verdi”. Autore ma non solo: Gianni, infatti, ha scritto anche molti brani per sé stesso, vincendo ad esempio il Festivalbar nel 1976 con “Non si può morire dentro”.

Mario Merello, chi è il marito di Marcella Bella/ L'amore esploso sulla neve: "Trova sempre tempo per me"

La vita di Gianni Bella è però cambiata nel 2010, quando l’artista è stato colpito da ictus. Ricoverato d’urgenza presso l’ospedale San Giorgio di Ferrara, con il tempo Gianni è tornato pian piano a star meglio. Dopo un ricovero durato ben sette mesi, il fratello di Marcella Bella è stato dimesso, e fin da subito ha mostrato tutta la sua voglia di tornare a far musica, lavorando con Mogol e con Geoff Westley per completare un’opera teatrale che era rimasta in sospeso. La convalescenza, comunque, è stata molto lunga: inizialmente, infatti, Gianni Bella non riusciva neppure a muoversi. Oggi, dopo quindici anni, come sta Gianni Bella, fratello di Marcella?

Marcella Bella choc: "Sono arrivati a dire che ero raccomandata"

Come sta Gianni Bella, fratello di Marcella? Il lungo percorso dopo l’ictus

Il percorso di riabilitazione dopo l’ictus subito non è stato semplice per Gianni Bella, che è tornato a far meglio solamente negli ultimi anni, dopo un lunghissimo iter. Se c’è una cosa che però l’ictus gli ha tolto, è la sua splendida voce. Un dolore che Gianni ha trasformato in forza: a sostenerlo c’è sempre stata Marcella, così come la sua famiglia. Nell’ultimo Sanremo, durante la serata delle cover, Marcella ha dedicato proprio a Gianni la canzone “L’emozione non ha voce”, tra l’altro scritta proprio da lui. “Volevo dedicare questa canzone proprio a lui. Ho sempre sognato di poterla cantare” ha rivelato l’artista, che si è poi lasciata andare ad un tenero abbraccio con il fratello.