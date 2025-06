Gigi Campanile - compagno di Dolcenera - si è sottoposto ad un intervento chirurgico: la cantante aggiorna i fan sulle condizioni.

Grande apprensione negli ultimi giorni per le condizioni di salute di Gigi Campanile, compagno di Dolcenera. Era stata proprio la cantante con un post sui social ad attirare l’attenzione dei fan raccontando il ricovero della sua dolce metà per sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico. A corredo di una foto che lo ritraeva presso la struttura ospedaliera, l’artista aveva posto una didascalia al miele al fine di offrire tutto il suo amore come supporto in un momento così delicato: “Hai superato qualsiasi cosa nella vita, sempre con orgoglio”.

Ma come sta Gigi Campanile dopo l’operazione? Arrivano lieti aggiornamenti sulle condizioni di salute del compagno di Dolcenera dopo l’intervento chirurgico e direttamente da parte della cantante. Come racconta Adnkronos, l’artista ha infatti pubblicato un video che ritrae proprio il compagno post-intervento e impegnato nel percorso di riabilitazione.

“Riusciamo a camminare amore?”, sdrammatizza così Dolcenera nell’aggiornamento pubblicato sui social e riprendendo il compagno Gigi Campanile che ancora sembra presentare qualche difficoltà dal punto di vista della mobilità. Le parole della cantante sembrano però raggianti e rassicuranti, segno che tutto sia andato come previsto; l’uomo è ancora ricoverato presso la struttura dove si presume dovrà osservare un periodo riabilitativo prima di poter tornare alla vita di tutti i giorni. “Hai una bella cera devo dire, sei super figo”, aggiunge ancora Dolcenera nel simpatico video pubblicato sui social.

A proposito di come sta Gigi Campanile – compagno di Dolcenera – come riporta Adnkronos non sembrano ancora note le ragioni del ricovero e dell’intervento chirurgico. Nessun riferimento a malattia o patologia specifica negli aggiornamenti fatti sui social dalla cantante in questi 2 giorni.