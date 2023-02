Malattia Gigi D’Agostino, come sta?/ Sorride sui social, nel 2021 l’annuncio

Come sta Gigi D’Agostino? L’annuncio della malattia nel 2021

Questa sera, venerdì 10 febbraio, in occasione della serata cover del Festival di Sanremo 2023 Mara Sattei si esibirà insieme a Noemi con “L’amour toujours” di Gigi D’Agostino. A dicembre 2021 il dj e producer aveva annunciato di essere affetto da una grave malattia: “Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo… È un dolore costante… non mi da pace… La sofferenza mi consuma… mi ha reso molto debole… ma continuo a lottare… spero di trovare un pochino di sollievo”, aveva scritto su Instagram.

Josè, il figlio di Amadeus e Giovanna Civitillo fa impazzire il web/ "Idolo di Sanremo 2023"

A gennaio 2022, sempre sui social, si era mostrato molto dimagrito mentre spingava un deambulatore. Qualche mese dopo, a marzo, aveva aggiornato i suoi fan sulle sue condizioni di salute: “Purtroppo non sono migliorate. Però sono contento perché non ci sono stati peggioramenti. Voglio pensare che sia un buon segno. Certo la sofferenza consuma ed è terribile quasi adeguarsi alle urla e ai pianti di dolore. Ma il mio pensiero, anche nei momenti più bui, è rivolto al giorno che inizierò a sentire le prime tracce di sollievo”.

Abiti Sanremo 2023 quarta serata: stilisti e vestiti/ Chiara Francini pronta a stupire in Moschino

Gigi D’Agostino sorride sui social

Gigi D’Agostino non ha mai spiegato nei dettagli la diagnosi ricevuta, limitandosi a parlare di “un grave male”. La malattia, come testimonia lo scatto pubblicato lo scorso anno, lo ha molto debilitato, rendendogli impossibile camminare in modo autonomo. Lo scorso novembre il dj torinese, oggi 54 anni, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto che ha fatto ben sperare i suoi fan. Gigi Dag sorride, alle spalle il lago al tramonto. Nessuna parola ad accompagnare lo scatto, ma il suo sorriso dice molto più di mille parole. Tantissimi i messaggi d’affetto dei fan: “Bentornato maestro”, “Sono felice che stai meglio”, “Nn sai che bello rivedere il tuo sorriso” e “Rivederti ci mette una gioia nel cuore che non immagini”.

Duetto I Cugini di Campagna e Paolo Vallesi/ Cover La forza della vita e Anima mia a Sanremo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gigi D’Agostino (@gigidag)













© RIPRODUZIONE RISERVATA