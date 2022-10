Come sta Ginevra Lamborghini dopo il GF Vip?/ Parla la mamma: “E’ sconvolta”

Come sta Ginevra Lamborghini? Le parole della mamma

Come sta Ginevra Lamborghini dopo essere stata squalificata dal Grande Fratello Vip 2022? Dopo le lacrime versate in diretta in seguito al provvedimento disciplinare da cui è stata colpita, Ginevra non è tornata sui social chiudendosi nel suo silenzio. Mentre in casa, i suoi ex coinquilini si chiedono come sta, sui social, la mamma ha deciso di scendere in campo pubblicamente per commentare l’accaduto e svelare ai fan della figlia come sta affrontando tutta la situazione. La signora Luisa, sotto un post del Grande Fratello, come svela il portale BlogTivvu, non nasconde la propria amarezza per come è stata gestita tutta la situazione.

“Mia figlia umiliata e messa sul patibolo, data in pasto agli squali. Senza vergogna. Non hanno idea del danno che hanno fatto”, ha scritto Luisa Peterlongo sotto un post Twitter del Grande Fratello Vip. La mamma di Ginevra, poi, ha aggiornato i fan sulle condizioni della figlia: “Come sta Ginevra? E’ tanto dispiaciuta, senza parole. E’ sconvolta”.

La lettera della mamma di Ginevra Lamborghini

La signora Luisa, oltre a svelare come sta Ginevra, ha scritto una lunga lettera con cui ha chiesto scusa a Marco Bellavia. “Non riesco a rimenere indifferente e tranquilla dopo quello che è andato in onda ieri sera. Ho visto la disperazione di un uomo incompreso e solo… è stato emarginato dal gruppo ed ignorato da quelli che avrebbero dovuto dare il loro sostegno professionale. Perché non hanno agito prima? Vorrei esprimere il mio grande dispiacere al signor Bellavia”, scrive la mamma di Ginevra.

“Non voglio giustificare mia figlia e le cose che ha detto nei suoi confronti. Non giustifico. Come mamma però in questo momento soffro anche per lei. Ginevra è un’anima buona ma ha sbagliato ed è finita sul patibolo. Soffro per lei perchè è stata data in pasto agli squali… gli stessi che s’indignano e gridano “NO AL BULLISMO”. Non vedo una fine a questo odio. Soffro perchè voglio ancora credere nel bene e spero che le parole abbiano ancora valore e peso nella coscienza delle persone ma per ora vedo solo odio ed ipocrisia“, conclude la signora Luisa.

