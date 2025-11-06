Giulia De Lellis sparita dai social dopo il parto: ora racconta la verità sulla mastite e sul difficile inizio della sua maternità.

Come sta Giulia De Lellis dopo il parto? La lieta notizia della nascita di Priscilla ha coinvolto tutto il popolo del web dopo una gravidanza attesissima che sembrava non finire mai. Finalmente, la famosissima influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha rivelato com’è la vita da genitore, ecco le sue prime parole dai social: “La nuova vita in 3 è molto molto faticosa ma ovviamente meravigliosa. È intenso. Quando ti dicono che un figlio ti cambia la vita non è un modo di dire“, svela la fidanzata di Tony Effe.

“Sembra una frase fatta, ma in realtà non lo è, prendetela alla lettera. É un cambiamento che, se siete disposti a fare e lo fate con consapevolezza, è meraviglioso“, annuncia. Lei e il cantante si erano recati all’ospedale Gemelli di Roma per il parto per poi andare a Milano e cominciare una nuova vita con la loro bambina. Non erano mancate le dolcissime parole per il compagno rapper, che le è stato vicino in questo periodo di trambusto: “Grazie all’amore della mia vita che non mi ha mai lasciata un secondo“.

Giulia De Lellis dopo il parto: “Ora voglio godermi ogni istante con mia figlia“

Dopo il parto Giulia De Lellis era sparita per diversi giorni per tonare a fine ottobre raccontando quelli che sono i primi momenti insieme alla sua bambina. “Ho avuto una febbre da mastite, un’infiammazione al seno per chi allatta. Non è affatto un argomento piacevole. Ce l’ho fatta, ho superato il parto, febbre a 39 per una settimana nelle prime settimane di vita della mia bimba“, svela ai suoi follower, raccontando che in questo periodo sta cercando di godersi ogni momento per memorizzare tutti gli istanti di vita di Priscilla: “Voglio ricordare tutto, voglio godermi tutto il più possibile“.