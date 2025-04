Guglielmo Scilla, protagonista in particolare sui social ma anche in tv e al cinema, sta destando in queste ore l’apprensione dei fan che da sempre lo seguono e sostengono. Ma cosa è successo? L’attore ha raccontato sul web di essersi di recente sottoposto – precisamente nella giornata di ieri – ad un delicato intervento, un’operazione alle corde vocali che doveva essere di routine ma che, a suo dire, è stata più tortuosa del previsto. E’ soprattutto la degenza a preoccupare lo youtuber che ora è costretto ad osservare un periodo di silenzio obbligato per un recupero completo.

Come sta Guglielmo Scilla dopo l’operazione alle corde vocali? Se lo chiedono in molti tra fan e non solo dell’attore che, come anticipato, si è sottoposto qualche giorno fa ad un delicato intervento. Lui stesso ha confessato di come si sia reso conto di quanto l’operazione in questione, diversamente da quanto pensava, si è appunto rivelata decisamente più ostica: “Per la gioia di molti, per un po’ dovrò stare zitto…”, non perde l’ironia Willwoosh – nome d’arte di Guglielmo Scilla – che con una simpatica battuta spiega uno degli aspetti più fastidiosi della degenza dopo l’operazione alle corde vocali.

Willwoosh, alias Guglielmo Scilla: “L’operazione alle corde vocali? Tornerò presto…”

“Speravo fosse una cosa più semplice, invece è stata tosta”, questa l’ammissione di Guglielmo Scilla rispetto all’operazione alle corde vocali. Oggi l’attore sta comunque bene, l’intervento è riuscito nel migliore dei mondi ed è stato anche dimesso; dunque, oltre al periodo di riposo necessario, i fan possono stare sereni. “Grazie alle persone che mi sono state vicine e soprattutto ai medici che mi hanno operato e assistito”, ringraziamenti doverosi e sentiti da parte di Willwoosh che si augura di tornare presto a vivere delle sue molteplici passioni. “Tornerò presto ad essere l’oca starnazzante di sempre, l’industria musicale ha bisogno di me!”.