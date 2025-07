Come sta il figlio di Paola Caruso? Dopo la lesione del nervo sciatico nel 2022, il piccolo ha subito due operazioni e lunghi periodi di riabilitazione

Sono ormai anni che Paola Caruso vive un vero e proprio incubo. La showgirl era in viaggio a Sharm el Sheik, che sarebbe dovuto essere di relax e divertimento con il Michele, quando la loro vita è stata sconvolta per sempre. Il bambino, infatti, dopo una puntura fatta dal medico per febbre, ha subito una lesione del nervo sciatico. “I medici mi hanno spiegato che con la puntura è stato lesionato il nervo sciatico” ha raccontato Paola.

Da quel momento, nell’immediato, il suo Michele non è più riuscito a camminare e a mettere il piedino dritto. Un dolore immenso e tanti sensi di colpa per la “bonas” di Avanti un altro, che ha dovuto farsi forza provando in ogni modo a trovare una soluzione per far tornare Michele a camminare. Ma oggi come sta il figlio di Paola Caruso?

Il piccolo Michele ha subito due interventi negli ultimi tre anni, nella speranza di recuperare l’uso del piede. Nel 2023, Paola Caruso aveva annunciato di aver deciso di far operare il figlio. Il piccolo è stato portato sotto i ferri da un’equipe di medici italiani che hanno operato Michele in sei ore, in anestesia totale.

Dopo 45 giorni di gesso, il piccolo ha subito un periodo di riabilitazione ma purtroppo non è tornato a camminare, tanto che, sempre a Verissimo, Paola Caruso aveva spiegato in lacrime: “Michele non potrà mai più tornare come prima. Il tutore sarà il suo compagno di vita, insieme a tanta fisioterapia”.

Come sta il figlio di Paola Caruso? L’intervento negli Stati Uniti nel 2024

Paola Caruso, dopo averle provate tutte, ha deciso di far operare Michele negli Stati Uniti. Nel 2024 è volata negli Usa con il bambino, sperando che quest’ultimo tentativo andasse a buon fine.

Oggi come sta il figlio di Paola Caruso? Dopo l’operazione negli Usa, Michele è stato fermo per 3 mesi e per un lungo periodo ha tenuto il piede ingessato, senza poter camminare. Oggi il bimbo pian piano sta tornando a camminare. “È ancora zoppo e ci vorrà del tempo, ma almeno adesso ha il piedino dritto e finalmente può camminare senza inciampare” ha rivelato la mamma, che non ha mai perso la speranza.