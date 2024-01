Come sta Kate Middleton e dopo l’operazione?/ Attesa per l’intervento di Re Carlo III

Come sta Kate Middleton: le ultime notizie

Come sta Kate Middleton dopo l’operazione in seguito alla quale sono stati annullati tutti gli impegni pubblici almeno fino a Pasqua? Dopo una settimana di degenza ospedaliera, la Principessa sta meglio ma continuerà a restare in clinica, precisamente presso la London Clinic dove è ricoverata da martedì scorso prima di un intervento chirurgico addominale programmato. La Principessa dovrebbe restare in clinica ancora per qualche giorno prima di essere dimessa.

Durante la degenza ha ricevuto la visita del marito, il Principe William, che a sua volta ha annullato tutti gli impegni pubblici per poter stare accanto ai figli George, Charlotte e Luis in attesa del ritorno a casa della moglie.

Come sta Re Carlo III prima dell’operazione

In Inghilterra, è grande la preoccupazione anche per le condizione di Re Carlo III a cui è stato diagnosticato un rigonfiamento della prostata per cui sarà operato nei prossimi giorni. In attesa dell’operazione, come riporta il Su, Re Carlo ha deciso di seguire il consiglio della moglie, la Regina Camilla, seguendo un periodo di riposo.

“La sua diagnosi choc ha fatto seguito alle faticose visite di Stato in Francia, Germania e Kenya nel 2023″ scrive il giornale britannico che cita una fonte secondo cui “la Regina gli ha detto che ha bisogno di rallentare un po‘” mentre una fonte reale ha aggiunto: “La sua etica del lavoro è ben nota e non è una sorpresa per nessuno”.











