Come sta Kate Middleton: le ultime notizie

Come sta davvero Kate Middleton? La domanda è tornata d’attualità dopo l’annuncio dell’assenza della Principessa e del marito William alla messa di Pasqua a cui parteciperanno solo Re Carlo e la Regina Camilla. La messa di Pasqua è un appuntamento importantissimo per la famiglia reale inglese, ma quest’anno, la Principessa Kate e il Principe William non saranno accanto ai sovrani. Una scelta condivisa quella di William e Kate che hanno ricevuto l’appoggio di Re Carlo che supporta tutte le scelte del figlio e della nuora.

I Principi di Galles trascorreranno la Pasqua nella residenza di campagna di Sandringham, nel Norfolk, e di celebrare la ricorrenza principale della Cristianità per conto loro, con i figli George, Charlotte e Louis. La scelta dei Principi del Galles e la scelta di Re Carlo di appoggiare totalmente tale decisioni ha riacceso i rumors sullo stato di salute della Principessa.

Kate Middleton e William in montagna con i figli

Prima di trascorrere la Pasqua in campagna, Kate Middleton e il Principe William si sono concessi qualche giorno di relax in montagna, precisamente sulle Alpi Francesi. Con loro, naturalmente, anche i figli George, Charlotte a Louis a cui la Principessa sta dedicando tutto il tempo. Nelle foto da Diva e donna, la Principessa si diverte insieme alla propria famiglia mostrandosi serena e sorridente.

Nessuna nuova notizia in merito alla salute di Kate Middleton che, nei mesi scorsi, ha combattuto contro la malattia. Ad oggi, tuttavia, non è ancora rientrata totalmente a lavoro preferendo trascorrere il suo tempo con gli affetti.

