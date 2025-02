Come sta Kekko dei Modà? La caduta dietro le quinte dell’Ariston

L’esperienza all’Ariston non è stata delle migliori per i Modà, che non hanno ottenuto il posizionamento che speravano ma soprattutto hanno rimediato un infortunio. Nel dettaglio è Kekko che è uscito acciaccato dalla sua esperienza sanremese, a causa di una caduta dietro le quinte dell’Ariston. Ma oggi come sta Kekko dei Modà? Dopo aver riportato un infortunio durante la kermesse musicale, è comunque salito sul palco e si è esibito come se niente fosse, seppur dolorante. Si era vociferato un possibile forfait ma nonostante le voci, l’artista è salito sul palco insieme al suo gruppo per cantare la loro canzone.

Davide Spigarolo, fidanzato di Francesca Michielin/ Insieme dal 2022: "Al centro del mio mondo ci sei tu”

Il cantante, parlando a RTL 102.5, ha raccontato meglio come è andata e come ha riportato l’infortunio. Ha spiegato di essere caduto dietro le quinte e di aver sbattuto sul costato contro uno spigolo, riportando dunque un grande dolore che lo ha fatto pensare di abbandonare Sanremo 2025 ma alla fine ha stretto i denti, esibendosi comunque insieme al gruppo. L’artista dovrebbe avere due costole rotte, come spiegato proprio da lui. Non è stato semplice, dunque, esibirsi con questi dolori ma è riuscito comunque a farlo per amore della musica e del canto.

Nicolò De Devitiis ha una fidanzata? / Un silenzio assordante e le voci su Rose Villain

Come sta Kekko dei Modà? Le indiscrezioni a Sanremo: “Dolori lancinanti…”

Dopo la caduta di Kekko dei Modà dietro le quinte dell’Ariston, Gabriele Parpiglia, giornalista esperto di gossip, aveva parlato di “dolori lancinanti” per l’artista. Nonostante ciò, ogni sera si è esibito comunque all’Ariston, anche se dopo Sanremo gli avrebbero consigliato riposo e in particolare modo di cancellare per qualche settimana i suoi impegni. Prima della finale di Sanremo 2025, Kekko dei Modà aveva spiegato di doversi riposare. ”Devo rinunciare a tutti gli impegni promozionali” ha scritto sui social. Questo, al fine di tutelare l’ultima esibizione, quella più importante, di sabato.