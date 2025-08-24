Marco Carta in un’ampia intervista recente ha raccontato delle sue condizioni di salute dopo il malore: “E’ un problema che ho avuto già anni fa e…”.

Prima la vittoria ad Amici, poi il trionfo a Sanremo con annessi oneri e onori di essere il primo a trionfare nella kermesse canora per eccellenza provenendo da un talent; Marco Carta è forse il pioniere del movimento che poi ha portato al successo chi ha vissuto il suo medesimo percorso, sdoganando i pregiudizi che ingiustamente accompagnavano coloro che sceglievano tali percorsi televisivi per provare a dare seguito al proprio sogno artistico. In una recente intervista rilasciata per Fanpage, il cantante sardo ha raccontato alcuni retroscena del primo successo dopo la vittoria di Amici oltre ad aggiornare i fan a proposito del suo stato di salute dopo i problemi accusati nel bel mezzo del tour estivo con l’effetto di dover rimandare diverse date in programma.

“Come sto? Ora meglio, mi sto prendendo cura di me”, parte così Marco Carta rincuorando chi ancora era in apprensione per le sue condizioni di salute dopo il recente malore e i concerti rimandati. “Si è riacutizzato un problema che avevo già avuto anni fa; ho fatto un’operazione che non ha risolto il problema, lo aveva solo tamponato momentaneamente”. Nonostante tutto il cantante sta lavorando per tornare in forma il prima possibile e si è detto soddisfatto del tour estivo che, nonostante lo stop per le questioni cliniche, è andato decisamente bene.

Nei giorni scorsi vi avevamo raccontato delle sue parole sul rapporto con Pippo Baudo; tra i primi a credere in lui dopo la vittoria a Sanremo, ma anche e soprattutto sul legame con Maria De Filippi. Nella medesima intervista rilasciata per Fanpage si è anche espresso a proposito del successo immediato dopo la vittoria di Amici nel 2008 e di come l’impatto con quella realtà dopo i mesi nella scuola sia stato decisamente ostico da gestire vista l’inesperienza e la giovane età.

“Non capisci più niente, da un giorno all’altro ti cambia la vita”, queste le parole di Marco Carta in relazione al successo dopo la vittoria di Amici: “Arrivi a chiederti se è davvero ciò che volevi; avevo solo 22 anni, non ero pronto o addestrato”. Sensazioni più che comprensibili pensando al contesto temporale e soprattutto al fattore anagrafico. Un peso considerevole è arrivato anche dai media: “Giornalisti e fan ti pedinavano ovunque, non solo in Italia”. Il risultato era di un filo conduttore tra vita privata e vita artistica a dispetto di una reale esigenza che, giustamente, mirava a separare le due sfere: “Non potevi accendere e spegnere l’interruttore tra cantante e persona: era la tua vita, ed era cambiata per sempre”.

