Mario Adinolfi preoccupa i fan: ancora in pronto soccorso, “speriamo niente di grave”. Ecco cosa sta succedendo al giornalista.

Mario Adinolfi è di nuovo in ospedale. Poco fa è arrivata la notizia dal giornalista stesso che tramite una foto su Instagram ha fatto l’annuncio ai fan sull’ennesimo ricovero: “E niente questo 2025 va così. Decimo ingresso notturno al pronto soccorso, vinco qualche cosa?“, scrive sui social con un velo di ironia. A seguito, una fotografia di lui con la flebo attaccata al braccio mentre si trova sdraiato in ospedale e nei commenti tutta la preoccupazione dei fan che si sono avvicinati ancora di più a lui in seguito alla sua partecipazione all’Isola dei famosi.

Come ha dichiarato Mario Adinolfi, si tratta del decimo ricovero in seguito al reality e inizialmente aveva scritto che si trattava di un malessere dato dallo stress ma non ha mai approfondito le cause dei suoi ricoveri. “Tranquilli, stavolta Clara non c’entra nulla, stavolta il malanno è tutto mio. Speriamo niente di grave. Vi tengo informati ma, tranquilli: nessuna notte è infinita“, ha detto il giornalista, il quale poco tempo fa si era anche espresso sulla figlia 15enne che soffre di anoressia.

Mario Adinolfi, come sta? Le parole sulla figlia Clara

