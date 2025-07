Mario Adinolfi e il malore dopo l’Isola dei Famosi 2025: come sta l’ex naufrago costretto al ricovero poche ore dopo il rientro in Italia.

Arrivano buone notizie dopo la grande apprensione per le condizioni di Mario Adinolfi al rientro dall’Isola dei Famosi 2025. L’ex naufrago è infatti stato colto da un malore dopo poche ore trascorse in Italia ed è stato necessario un ricovero in ospedale al fine di scongiurare ripercussioni più severe. L’esperienza in Honduras è stata debilitante per tutti come testimoniato dal malore che ha colpito anche Loredana Cannata proprio qualche ora dopo la notizia del ricovero del giornalista. Ma come sta oggi Mario Adinolfi dopo il malore? Proprio lui, intervistato da Fanpage, ha aggiornato i fan a proposito delle sue condizioni di salute e soprattutto sull’entità del malessere che lo ha costretto a ricorrere alle cure sanitarie.

“Il mio corpo ha fatto fatica a reggere il calo di peso”, ha spiegato Mario Adinolfi a proposito del malore accusato al suo rientro in Italia. Stando a quanto raccontato dal giornalista sarebbe bastata la prima colazione per far scattare il campanello d’allarme: “Ho avuto l’intelligenza di capire che il fastidio sarebbe diventato via via molto più problematico”.

Appurata la situazione, Mario Adinolfi si è tempestivamente recato in ospedale accompagnato da sua moglie Silvia dove i medici hanno ritenuto opportuna almeno una notte di osservazione. “E’ stata una notte brutta brutta” – ha raccontato l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi 2025, come riporta Novella 2000 – “La situazione è precipitata con dolori atroci, poi mi hanno rimesso in piedi”.

Come detto in principio, dopo la paura è arrivata quest’oggi la buona notizia su come sta Mario Adinolfi. L’ex naufrago è stato dimesso dall’ospedale e ora sarà necessario osservare un periodo di assoluto riposo: “Ho capito che adesso devo assolutamente staccare la spina, ora starò con la mia famiglia”.

