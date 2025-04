Paura per Monica Setta, amata conduttrice di programmi come “Storie di donne al bivio”, nel quale personaggi del mondo dello spettacolo si raccontano a cuore aperto. La conduttrice ha avuto negli ultimi giorni alcuni problemi fisici, che l’hanno costretta a fermarsi per un periodo di tempo. Ma oggi come sta Monica Setta? La conduttrice è stata ricoverata d’urgenza e solamente in seguito ad alcuni esami ai quali è stata sottoposta, è stato scoperto che il problema era un’ernia strozzata.

“Ho avuto improvvisamente dolori fortissimi alla pancia che non passavano con normali antidolorifici così ho deciso di chiamare il mio medico di fiducia il prof Luigi Masoni che prima mi ha visitata e poi mi ha operata” ha scritto sui social la Setta. Il problema della conduttrice nasceva da un’ernia strozzata che le bloccava l’intestino, come ha spiegato su Instagram, dove ha postato varie foto in clinica, con la flebo al braccio. Per questa ragione il volto di “Storie di donne al bivio” è stato operato d’urgenza e fortunatamente oggi, dopo diverse settimane dall’accaduto, le sue condizioni di salute sono migliori, come ha avuto modo di confermare proprio lei stessa, sempre attraverso i social.

Come sta Monica Setta? La bella notizia: “Sono totalmente guarita”

Come sta Monica Setta? Dopo l’operazione, la conduttrice è tornata sui social e ha spiegato di aver avuto un problema di salute. “Non è stata una passeggiata ma il prof Masoni è sempre una garanzia non per capacità ma anche per sensibilità umana” ha scritto. Come raccontato in seguito dalla conduttrice tv, al timone anche di “Generazione Z”, il tutto è successo alcune settimane fa ma solamente pochi giorni fa la Setta ha reso noto quanto accaduto, spiegando di essere stata operata dopo l’ernia strozzata che ostruiva l’intestino.

Oggi fortunatamente la conduttrice sta meglio, e come raccontato attraverso i social il professor Masoni, che l’ha operata, ha accertato la sua totale guarigione. “Sto bene e sono totalmente guarita!” ha scritto la Setta, che è tornata in tv ai suoi amatissimi programmi.