Nicola Carraro, marito di Mara Venier, ha di recente raccontato come sta dopo il calvario della malattia e dei ripetuti ricoveri.

Più volte nel corso della passata edizione di Domenica In, Mara Venier non è riuscita a trattenere le lacrime pensando a ciò che stava accadendo nella sua vita. Le condizioni di salute di suo marito, Nicola Carraro, sono sempre state un pensiero costante anche nel corso delle numerose dirette domenicali. L’amore prima di tutto, la salute della sua dolce metà prima di ogni impegno lavorativo; una circostanza che sembrava poterla portare via anche dalla nuova stagione al timone del programma cult di Rai Uno.

Ma come sta Nicola Carraro, marito di Mara Venier? Il produttore cinematografico è fortunatamente in una fase di ripresa. Gli ultimi mesi, come anticipato, non sono stati facili a causa della malattia: una patologia polmonare cronica, con l’aggiunta di altre complicazioni anche slegate da quella precedentemente citata. In particolare, si ricorda l’ernia del disco e i diversi ricoveri nel corso dell’ultimo periodo.

Nicola Carraro, come sta il marito di Mara Venier: “Insieme possiamo ricominciare”

“Una combinazione micidiale tra ernia al disco e polmoni”, lo raccontava proprio Nicola Carraro – marito di Mara Venier – di recente a proposito della malattia e delle problematiche relative alla. Le sue condizioni sono comunque migliorate già la scorsa primavera quando, per la gioia della conduttrice di Domenica In, il produttore cinematografico è finalmente tornato a casa dopo un lungo periodo di ricovero. “Amore mio, finalmente torniamo a casa dopo 3 settimane di ospedale”, scriveva Mara Venier sui social.

“Ricominceremo e torneremo come prima”, scriveva più di recente Mara Venier sempre sul web a corredo di una foto con suo marito Nicola Carraro. Era l’inizio dell’estate e quelle parole definirono in maniera chiara come finalmente il peggio fosse passato. Il calvario della malattia, dei ricoveri, finalmente è solo un lontano ricordo. Tra l’altro, proprio il produttore cinematografico in quel periodo si dimostrò sorpreso – in un video sui social – dei netti miglioramenti: “Dopo 5 mesi finalmente riesco ad alzarmi, ora cammino”.