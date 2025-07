Omar Pedrini da ai follower un aggiornamento importante sul suo stato di salute dopo l'operazione al cuore subita: le sue parole

“Siamo al 75% del recupero e tutto procede bene!”: è con queste parole che Omar Pedrini torna a dare aggiornamenti ai fan e ai tanti follower dopo l’intervento al cuore e al cui a cui si è sottoposto. Lo scorso 19 marzo, il celebre cantautore bresciano ha dovuto affrontare un’operazione che si è resa necessaria a causa di un affaticamento cardiaco per il cuore ipertrofico. Ne è susseguito un coma farmacologico, durato quattro giorni, andato avanti con una lunga convalescenza e l’inizio della ripresa.

Omar Pedrini, chi è la moglie Veronica Scalia/ In passato è stato fidanzato con Elenoire Casalegno

Nelle ultime ore, Omar Pedrini è allora tornato su Instagram per aggiornare sul suo stato di salute. Il cantante ha fatto però anche di più, mostrandosi in alcuni scatti insieme al dottore che lo ha avuto in cura e dimostrando di essersi ormai quasi ripreso del tutto dall’operazione delicata subita.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Omar Pedrini (@omarpedriniofficial)

Omar Pedrini in netta ripresa dopo l’intervento al cuore: le sue parole

“Siamo al 75% del recupero”, ha annunciato Pedrini nel suo post su Instagram, ringraziando dunque chi ha fatto sì che ciò potesse essere possibile: “Grazie a tutta la chirurgia generale e al caro ‘dott rock’ Camillo Bertoglio per le amorevoli cure e controlli.” Il cantautore ha perciò ringraziato anche “la cardiologia e rianimazione dell’Ospedale Fornaroli di Magenta, e tutti i medici infermieri e operatori sanitari per il loro nobile lavoro”. Il recuperò è ormai ai tre quarti del totale: presto Pedrini avrà recuperate la sua forma ottimale, cosa della quale appara d’altronde felicissimo anche negli scatti pubblicati dall’ospedale. In questi, Omar sorride all’obiettivo e si mostra a petto nudo, dopo il delicato intervento subito. Un finale felice, accolto dai suoi tanti sostenitori con parole di grande gioia e complimenti per il percorso fatto finora.