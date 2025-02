LE CONDIZIONI DI PAPA FRANCESCO: COME STA DOPO L’ULTIMO BOLLETTINO CHE HA SPAVENTATO IL MONDO

Dopo il grande spavento di ieri, Papa Francesco ha passato una notte tranquilla e si appresta a ricevere cure e terapie anche oggi 23 febbraio 2025: le condizioni di salute, secondo l’ultimo bollettino diffuso ieri sera dal Vaticano, restano critiche con una crisi respiratoria che si è aggiunta alla polmonite bilaterale di cui soffre il Santo Padre. Per capire come sta Papa Francesco serve tenere a mente che la giornata di sabato finora è stata la peggiore da quando è ricoverato (lo scorso 14 febbraio 2025, ndr) all’ospedale Gemelli di Roma.

PAPA/ 2. Rinuncia, dimissioni e altre confusioni: può la Chiesa fare a meno del “suo” pontefice?

Lo staff medico del Policlinico, dopo che già venerdì avevano spiegato in un bollettino ufficiale che la situazione per Papa Francesco non era ancora fuori pericolo – nonostante i miglioramenti netti degli scorsi giorni – la giornata di sabato, festa della Cattedra di San Pietro, è stata quella più allarmante. Papa Bergoglio è rimasto sempre lucido e vigile ma ha sofferto una crisi respiratoria «asmatiforme», spiegano dal bollettino del Vaticano, che ha richiesto l’uso dell’ossigeno e una trasfusione immediata, vista anche l’associarsi parallelamente dell’anemia. Come aveva richiesto lo stesso Papa Francesco ai medici e al suo staff, vuole che si venga raccontata la verità delle sue condizioni di salute: e dunque ieri è stato chiaramente sottolineato di come sebbene abbia passato una giornata in poltrona, comunque Papa Francesco «era molto più sofferente rispetto a ieri».

PAPA/ 1. Le dimissioni? La sua vera “pensione” è il martirio

“DIMISSIONI E SPECULAZIONI”: COME STA PAPA FRANCESCO E COSA PUÒ SUCCEDERE

La prognosi per capire come sta Papa Francesco resta comunque riservata, con i medici del Gemelli che non si arrischiano a dare una previsione sulla degenza e le eventuali dimissioni dal Policlinico: restano tantissime le preghiere dentro e fuori l’ospedale, con l’intera Chiesa Cattolica mondiale stretta attorno al proprio Pontefice per chiedere la grazia della guarigione e la ripresa delle condizioni di salute ottimali.

In attesa del nuovo bollettino del Vaticano in arrivo come sempre nel pomeriggio dall’ospedale Gemelli, stanotte quantomeno è stata passata in modo «tranquillo», con Papa Francesco che si è riuscito a riposarsi per proseguire oggi le terapie e il lavoro a distanza, per quanto gli è possibile. Con l’aggravarsi delle condizioni e lo scenario che resta comunque critico e non fuori pericolo, si affollano ancora le voci sulle possibili dimissioni del Santo Padre, con i preparativi del Conclave che vengono dati come potenzialmente imminenti: a fare un po’ di chiarezza, dopo che già negli scorsi giorni avevano parlato alcuni cardinali eminenti della curia, è stato ieri il Segretario di Stato Card. Pietro Parolin.

Dimissioni Papa Francesco, Parolin "Inutili speculazioni"/ "Corvi intorno al Vaticano? Cerco di starne fuori"

In una intervista al “Corriere della Sera”, il prelato ha sottolineato che parlare di dimissioni e/o morte di Papa Francesco è frutto di gravi speculazioni, pressoché inutili: l’unica cosa che si pensa ora è che il Pontefice si riprenda tranquillamente e in piena salute, è l’unica cosa che conta secondo il più stretto collaboratore in Vaticano del Santo Padre. Il cardinale Parolin ha poi escluso che vi siano manovre di alcun genere sul Conclave, anche se ammette comunque di volerne rimanere fuori a tutto il “vociare” sulle dimissioni e le prossime decisioni che prenderà Papa Francesco. Il Segretario di Stato Vaticano ha poi detto di essere disponibile quando desidera il Pontefice di poterlo incontrare, ma finora non vi sarebbe stato necessario anche perché le pratiche di lavoro che sta svolgendo Bergoglio proseguono, con le condizioni che gli hanno sempre permesso di occuparsi del governo della Chiesa anche se al decimo piano del Policlinico Gemelli (oggi però non celebrerà l’Angelus, come già accaduto domenica scorsa) Ad aggiungere peso al tema delle “no dimissioni”, ci ha pensato anche il cardinale Fernandez, prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, che ieri in un’intervista al quotidiano argentino “La Nacion” ha sottolineato come non abbia senso che vengano fatte pressioni per la rinuncia al Soglio Papale, la decisione spetta unicamente a Francesco, «non vedo un clima da pre conclave», ha poi aggiunto.