IL NUOVO AGGIORNAMENTO SULLE CONDIZIONI DI PAPA FRANCESCO: ECCO COME STA OGGI

È stata una notte tendenzialmente tranquilla la sesta passata al decimo piano dell’ospedale Policlinico Gemelli di Roma per Papa Francesco, come sappiamo ricoverato per una forma acuta di polmonite bilaterale: in attesa del bollettino del Vaticano in arrivo attorno alle 19 di questa sera, gli ultimi aggiornamenti su come sta oggi Papa Francesco lo danno nuovamente al lavoro presso la sua camera in reparto, dopo una notte «tranquilla e serena» e dopo che anche oggi è stato fatto alzare con la seduta in poltrona.

Dopo il peggioramento delle condizioni di salute avvenute lo scorso martedì, quando poi gli esami confermarono la diagnosi di polmonite bilaterale, la giornata di mercoledì ha visto un lieve miglioramento che gli ha consentito di ricevere le prime visite “extra” personale strettamente operativo in reparto. Nel bollettino di ieri sera è stato poi evidenziato che nell’esito degli esami del sangue si è evidenziato un miglioramento negli indici infiammatori per Papa FrancescoSecondo quanto comunicato dal direttore della Sala Stampa Vaticana, Matteo Bruni, dopo la colazione in poltrona stamane 20 febbraio 2025 il Santo Padre ha proseguito le cure, le terapie e anche l’attività lavorativa.

LE VISITE E I LAVORI CHE PROSEGUONO: COME PASSA IL TEMPO AL GEMELLI IL SANTO PADRE

Sebbene ogni udienza e incontro in agenda sia stato annullato per il ricovero, visto come sta Papa Francesco in questi ultimi giorni alcune “deroghe” sono state fatte dal staff medico consentendo ad esempio ieri un colloquio di 20 minuti in forma privata tra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Pontefice. In serata – sebbene non vi siano state conferme dalla Santa Sede – dovrebbe essere andato a fare visita al Papa anche il Segretario di Stato in Vaticano, il Card. Pietro Parolin.

Prosegue anche le attività lavorative su discorsi e testi preparati per le prossime settimane, ricche di impegni soprattutto per le varie giornate del Giubileo della Speranza: al momento il consiglio dei medici dell’ospedale Gemelli è il massimo riposo e il proseguimento delle terapie per provare a debellare del tutto la polmonite bilaterale e le infezioni polimicrobiche alle vie respiratorie. Come informa la Sala Stampa della Santa Sede, nonostante la malattia Papa Francesco continua a governare la Chiesa (allontanando così ogni voce su possibili imminenti dimissioni e indizione del nuovo Conclave), tramite per ora la firma dei documenti, la lettura e i contatti stretti con i collaboratori in Vaticano. Le condizioni restano stazionarie ma saranno aggiornate e valutate nel prossimo bollettino in arrivo nel tardo pomeriggio di oggi.

