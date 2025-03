Prosegue le sue terapie e la sua cura Papa Francesco. Il Santo Padre sta lentamente migliorando ogni giorno che passa, di conseguenza si avvicina la data delle dimissioni anche se al momento non è dato sapere quando potrà lasciare il Policlinico Gemelli di Roma e quando potrà così rientrare a Santa Marta. La cosa certa è che la Santa Sede ha fatto sapere che nelle ultime 24 ore non ci sono state novità per quanto riguarda le condizioni fisiche di Bergoglio che ricordiamo, con la giornata di oggi supera il mese di ricovero, essendo entrato in ospedale il 14 febbraio 2025.

Ovviamente il fatto che non vi siano stati dei peggioramenti nelle ultime ore rappresenta un elemento positivo, anche perchè il quadro del Papa restava molto complesso fino a pochi giorni fa, tenendo conto che Sua Santità era stato colpito da una bilaterale con varie problematiche, come ad esempio una serie di broncospasmi che avevano fatto temere seriamente per la sua salute. Non dimentichiamoci inoltre che si tratta di una persona di 88 anni, quindi un soggetto fragile, con vari problemi di salute già alle spalle.

COME STA PAPA FRANCESCO? GRANDE FIDUCIA NEL RECUPERO

Ora però la situazione è cambiata, c’è grande fiducia che alla fine Papa Francesco possa lasciare l’ospedale e tornare sulla via del pieno recupero anche se, come detto sopra, non sappiamo se ciò avverrà già entro questo mese, o se sarà costretto a restare nel letto del Policlinico Gemelli di Roma anche ad aprile, il mese della Santa Pasqua.

Non attendiamoci comunque aggiornamenti nelle prossime ore visto che il Vaticano ha fatto sapere che non vi sarà questo mattino un nuovo comunicato su come ha passato la notte Papa Francesco, di conseguenza bisognerà aspettare la serata di oggi per avere maggiori certezze. Anche questo, ovviamente, rappresenta un buon segno, chiaro indizio di una situazione che non è più estremamente grave come invece lo era soltanto fino ad una settimana fa.

