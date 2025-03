OGGI NIENTE BOLLETTINO DAL VATICANO: MA IN SERATA NUOVI AGGIORNAMENTI

Se non dovessero esserci grosse novità (soprattutto in negativo) su come sta Papa Francesco tra oggi e domani, il prossimo bollettino ufficiale dei medici del Gemelli è previsto e programmato per martedì, addirittura potrebbe anche essere mercoledì prossimo: come ormai abbiamo imparato dagli ultimi aggiornamenti dello staff sanitario disposti tra lo scorso venerdì – e poi ieri con l’ultimo bollettino del Vaticano in ordine cronologico – lo stato di salute del Santo Padre è in netto miglioramento rispetto a qualche settimana fa sicuramente.

Non è purtroppo bastevole per tornare a comparire in pubblico – troppo alto il rischio di ulteriori infezioni che compromettano la lenta ripresa dalla polmonite bilaterale – così come è ancora presto ipotizzare una dimissione “imminente” dal decimo piano del Policlinico in Roma: bisogna soffermarsi però sui dati comunque positivi emersi nel bollettino serale del 15 marzo 2025, con i medici coordinati dal Professor Alfieri che alla Santa Sede fanno pervenire un bollettino di aggiornamento che conferma i miglioramenti per Papa Francesco lungo tutta la settimana appena passata.

La ventilazione è stata ridotta, sia con la NIV notturna che nell’ossigenoterapia giornaliere: gli spostamenti sono ancora limitati, tanto che prosegue ed è fondamentale la fisioterapia motoria, e le terapie fraseologiche necessitano ancora di ossigeno “alternato” e giorni ulteriori per trovare la piena guarigione dell’organismo. Il recupero resta molto lento e i collaboratori di Papa Francesco non vogliono illudere il popolo cristiano con l’annuncio di dimissioni a stretto giro: solo una volta che sarà considerato ormai debellato il male fisico che costringe il Capo della Chiesa al ricovero da oltre un mese, allora verranno disposti tempi e modalità per la fine degenza al Gemelli.

IL ‘FLASH MOB’ DEI BIMBI OGGI AL GEMELLI PER PAPA FRANCESCO

Fino ad allora prosegue l’iter di Papa Francesco che si è consolidato ormai in queste lunghissime settimane di ricovero: senza più crisi respiratorie e con un quadro clinico non più da ‘pericolo di vita’, al netto dei prossimi aggiornamenti del bollettino Vaticano previsti per il 18 o 18 marzo prossimi, il Santo Padre prosegue nella guida della Chiesa con visite ristrette ai più vicini e fedeli collaboratori (su tutti, il Segretario di Stato Card. Parolin, con cadenza settimanale).

La firma dei documenti, la preparazione dei vari testi per le celebrazioni e le udienze, e oggi l’ennesimo Angelus in forma scritta che sarà pubblicato dal Vaticano attorno all’ora di mezzogiorno. In serata invece saranno diffuse le informazioni generali su come sta Papa Francesco e come ha passato la sua seconda domenica di Quaresima con una nota ufficiale della Sala Stampa del Vaticano. In mattinata al “Gemelli” invece è previsto per le ore 11.30 un “flash mob” molto commosso organizzato da Padre Enzo Fortunato, attuale Presidente del comitato per la Giornata Mondiale dei Bambini.

Una delegazione di bimbi e ragazzi si recherà sul piazzale del Policlinico Gemelli davanti alla statua di San Giovanni Paolo II che abbiamo ormai imparato a conoscere per i tanti collegamenti e immagini in questo mese di ricovero per Papa Francesco: i bambini porteranno disegni, messaggi e richieste di guarigione al loro Pontefice, con annesso un mazzo di rose bianche che poi sarà depositato nella cappellina dell’ospedale. «I bimbi sono il Vangelo disegnato a colori», ha commentato padre Fortunato prima di recarsi al Gemelli per questo particolare evento previsto oggi 16 marzo 2025.