COME STA PAPA FRANCESCO: LIEVE MIGLIORAMENTO, IL NUOVO BOLLETTINO SULLE CONDIZIONI DI SALUTE

Non è ancora fuori pericolo, ma come sta Papa Francesco? Il pontefice lancia segnali rassicuranti ai fedeli, perché l’ultimo bollettino fornito dalla Santa Sede in merito alle sue condizioni di salute evidenzia un lieve miglioramento. Non ci sono elementi sufficienti per far pendere la bilancia dall’ottimismo o dal pessimismo, infatti deve prevalere la prudenza, ma d’altra parte il fatto stesso che le condizioni cliniche di Bergoglio siano rimaste stabili è un segno da accogliere positivamente, infatti per i medici è la prova che stia rispondendo bene alla terapia che gli viene somministrata.

Infatti, il bollettino sulle condizioni di papa Francesco parla di un lieve miglioramento, comunque graduale, inoltre si fa presente che è rimasto senza febbre. Tra i fattori positivi rimarcati dal bollettino anche il miglioramento degli scambi gassosi, invece i risultati degli esami ematochimici ed emocrocitometrici si sono rivelati stabili. I medici del Policlinico Gemelli di Roma, dove Papa Francesco è ricoverato, si riservano di valutare se questi iniziali miglioramento proseguiranno, per questo confermano che la prognosi attualmente resta riservata.

LA GIORNATA DI PAPA FRANCESCO E DEI FEDELI

In merito alla giornata vissuta da Papa Francesco al Policlinico Gemelli, è emerso che ha ricevuto l’Eucaristia e ha avuto anche modo di pregare nella Cappellina del suo appartamento privato, invece nel pomeriggio ha svolto delle attività lavorative, alternate però a fasi di riposo. Nel frattempo, non si fermano i veri e propri pellegrinaggi dei fedeli fuori dall’ospedale, dove si radunano anche per pregare, oltre che per lasciargli un fiore. Un vero e proprio via vai che va avanti da 23 giorni.

IN DUBBIO BOLLETTINO DI DOMANI

Per quanto riguarda il prossimo bollettino, al momento non ci sono indicazioni precise per la giornata di domani. Stando a quanto riportato da Repubblica, molto probabilmente domani non verrà emesso alcun bollettino medico, ma non mancheranno comunque aggiornamenti sulle condizioni di salute del Santo Padre, che verranno forniti tramite informazioni diffuse dalla Sala stampa stessa del Vaticano.

