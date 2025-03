Come sta Papa Francesco? E’ quello che ogni giorno dal 14 febbraio 2025 a questa parte, quindi da più di un mese, si domandano i fedeli. Stamane è stato emesso il nuovo più aggiornato bollettino riguardante il Pontefice, che di fatto ha confermato i “piccoli miglioramenti” ma costanti degli ultimi giorni, un quadro che resta stabile e complesso ma decisamente meno critico rispetto ad esempio ad un paio di settimane fa, quando si è realmente temuto il peggio.

Come sta Papa Francesco, bollettino vaticano del 21 marzo/ Alti flussi d'ossigeno ridotti, ma le dimissioni…

Papa Francesco resta quindi ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, e non vi è ancora una data di dimissioni, con la Pasqua che è sempre più vicina. Il prossimo 20 aprile si festeggerà la Resurrezione di Cristo, ma prima ci saranno tutte le varie classiche tappe, che solitamente Papa Francesco presiede ma che quest’anno, per ovvi motivi, non potrà svolgere.

Dimissioni Papa Francesco, card. Fernandez: "Non credo, ma farà sorprese"/ "Deve imparare di nuovo a parlare"

PAPA FRANCESCO COME STA, IL PUNTO SULLA PASQUA

Anche nel caso in cui dovesse essere dimesso la prossima settimana, sarebbe rischioso far sottoporre l’88enne Pontefice agli sforzi e agli innumerevoli impegni della Santa Pasqua 2025, anche perchè lo stesso Santo Padre dovrà per forza di cosa sottoporsi ad un periodo di riposo anche dopo l’uscita dall’ospedale, presso la residenza di Santa Marta.

In ogni caso saranno i medici ad avere l’ultima parola, come ha spiegato anche il cardinale Pietro Parolini, il Segretario della Santa Sede, che ha fatto chiaramente capire come sia inutile fare pronostici e previsioni sul decorso clinico. Nessun quindi vuole parlare di dimissioni ne tanto meno di quello che accadrà dopo, e il tutto è rimesso nelle mani della medicina ma anche dello stesso Papa Francesco.

Come sta Papa Francesco, stasera aggiornamenti Vaticano/ Ultimo bollettino: fragilità, ripresa e preghiera

PAPA FRANCESCO COME STA? I FEDELI PREGANO PER LUI E RE CARLO…

Nel frattempo i fedeli di tutto il mondo pregano per una sua pronta guarigione a cominciare dagli ambasciatori africani che ieri erano presenti presso la Cappella ungherese nelle Grotte Vaticane, che hanno appunto chiesto aiuto a Dio affinchè il Santo Padre possa portare avanti la sua missione, e possa quindi rimettersi in forma il prima possibile. Da segnalare infine fra i possibili impegni futuri di Papa Francesco, qualora dovesse essere dimesso, anche un incontro con il Re Carlo d’Inghilterra.

Per la prima volta da quando è stato incoronato, farà visita in Italia il prossimo 8 aprile, e da tempo avrebbe programmato di incontrare il Santo Padre, anche se i dettagli del vis a vis erano ancora da definire. Difficile capire se realmente il figlio della Regina Elisabetta e il Pontefice potranno incontrarsi, ma tenendo conto che all’appuntamento mancano ancora una ventina di giorni tutto è possibile. La cosa certa, come da programma ufficiale dalla Casa Reale, è che Re Carlo sarà a Roma per il Giubileo della speranza, un tour descritto come un passo in avanti nelle relazione fra il Vaticano e la Chiesa d’Inghilterra.