COME STA PAPA FRANCESCO: NUOVI MIGLIORAMENTI

Proseguono i miglioramenti di Papa Francesco, seppur graduali, ma le dimissioni dal Policlinico Gemelli di Roma sono ancora lontane per il Santo Padre. È quanto emerge dal bollettino di oggi sulle condizioni di salute di Bergoglio. Da un lato si confermano i progressi registrati negli ultimi giorni, infatti anche se viene aiutato ancora con l‘ossigenoterapia ad alti flussi, è stata ridotta progressivamente la ventilazione meccanica non invasiva di notte.

Come sta Papa Francesco? Bollettino atteso in serata/ Il Santo Padre è stabile e continua le cure

D’altra parte, la prospettiva delle dimissioni e del ritorno in Vaticano è ancora lontana, come messo nero su bianco dai medici che si stanno prendendo cura del pontefice nell’ospedale capitolino. Nel bollettino, infatti, si precisa che Papa Francesco ha ancora bisogno di “terapia medica ospedaliera“, oltre che di fisioterapia, sia respiratoria sia motoria. Dunque, si prosegue su questa linea, anche perché questi trattamenti stanno facendo “registrare ulteriori, graduali miglioramenti“.

Come sta Papa Francesco, "condizioni cliniche stabili"/ "Domani bollettino, poi è probabile che si diradino"

IL PROSSIMO BOLLETTINO DAL VATICANO

Nella giornata di ieri non era stato diffuso alcun bollettino dal Vaticano, che però aveva fatto trapelare aggiornamenti e ultime notizie sulle condizioni cliniche del pontefice, assicurando però che ne sarebbe stato pubblicato uno sabato. Così è stato, ma presumibilmente i bollettini verranno diffusi con sempre meno frequenza, alla luce dei miglioramenti mostrati da Papa Francesco. Infatti, il prossimo dovrebbe essere pubblicato tra martedì e mercoledì.

Sarà anche l’occasione per consolidare le informazioni sulle condizioni di salute di Bergoglio, il quale ha rinnovato l’attività del sinodo con un programma fino al 2028. Tale notizia è trapelata in mattinata sempre dal policlinico Gemelli e rappresenta un segnale molto chiaro del fatto che Papa Francesco si sente in grado di poter prendere un impegno di lunga scadenza. Ed è esattamente quello che auspicano i fedeli di tutto il mondo in queste ore in cui non mancano di far sentire il loro sostegno.

Come sta Papa Francesco, Vaticano “notte ok“. Oggi bollettino/ Diretta video Messa per guarigione con Parolin