RESTA GRAVE LO SCENARIO PER PAPA FRANCESCO: “STA RIPOSANDO, NOTTE TRANQUILLA”

Un’altra notte molto serena e tranquilla, con riposo assoluto per Papa Francesco, che non cancella però le ultime 48 ore di forte preoccupazione per le condizioni di salute che restano “critiche” secondo il bollettino diffuso dal Vaticano nella serata di domenica dopo un nuovo ciclo di terapie ed esami. Alla brutta polmonite bilaterale si è aggiunta da sabato una fastidiosa piastrinopenia, mentre l’ultimo aggiornamento di ieri sera mostra anche un’iniziale insorgenza di insufficienza renale che preoccupa non poco lo staff dell’ospedale Gemelli di Roma.

Ricoverato dallo scorso venerdì 14 febbraio, Papa Francesco prosegue nello svolgere il proprio lavoro di capo della Chiesa mondiale con evidenti ritmi rallentati per consentirgli anche il giusto riposo tra un documento e un testo da preparare. Secondo gli ultimi aggiornamenti su come sta Papa Francesco oggi 24 febbraio 2025, la notte è appunto trascorsa molto bene con il riposo in corso per il Santo Padre: lo ha comunicato stamane il direttore della Sala Stampa in Vaticano Matteo Bruni, rispondendo alle domande continue sullo stato di salute di Bergoglio.

Le preoccupazioni per la crisi respiratoria di sabato e l’insufficienza renale di domenica permangono, con il quadro generale che resta critico e piuttosto grave: il Papa resta sempre vigile e risoluto nel voler guarire al 100%, come ha detto ieri nel testo dell’Angelus preparato per il Giubileo dei Diaconi celebrato in Vaticano da mons. Fisichella. La buona notizia è che non vi sono state altre crisi respiratorie, con l’utilizzo dell’ossigeno che viene nuovamente disposto dallo staff medico per consentire una migliore respirazione generale del Santo Padre: si attende tra oggi e domani che le terapie e i farmaci somministrati diano i risultati sperati con una lenta ma graduale ripresa generale delle sue condizioni.

COME STA PAPA FRANCESCO E QUALI SONO LE EFFETTIVE CONDIZIONI DI SALUTE

Nel frattempo ieri sera la Chiesa italiana si è idealmente raccolta in preghiera con il Santo Rosario organizzato dalla CEI nella chiesa di San Domenico a Bologna, presieduto dal cardinale Matteo Maria Zuppi: la guarigione di Papa Francesco, la sua piena ripresa alla guida della Chiesa mondiale e il proseguimento del Giubileo 2025 sono le richieste al centro delle intenzioni lette durante la recita del rosario avvenuta in diretta tv domenica sera.

Affidato all’intercessione della Madonna, Papa Francesco ha visto ieri un intero popolo cristiano che si è unito nella preghiera e che è disposto a farlo anche nei prossimi giorni con modalità che la CEI comunicherà nelle prossime ore: «ci ritroveremo nella dolce compagnia di Maria per intercedere per la guarigione del Papa», ha detto il Presidente dei vescovi italiani durante il Santo Rosario a Bologna, appena poche ore la Santa Messa celebrata dal cardinale vicario di Roma, Baldassarre Reina, presso la Basilica di San Giovanni in Laterano. Anche qui la preghiera, la richiesta della grazia della guarigione e l’abbraccio fraterno mandato dalla Diocesi di Roma per il proprio vescovo.

Resta comunque la preoccupazione generale, dentro e fuori dal Vaticano, per le condizioni di Papa Francesco: la prognosi resta riservata, le terapie somministrate di continuo e il timore che l’insufficienza renale possa aggravarsi, anche se al momento resta sotto controllo secondo l’ultimo bollettino diffuso dal Policlinico Gemelli. Come ha voluto spiegare lui stesso nel messaggio apparso sui social ieri pomeriggio, la fiducia nella piena guarigione si accompagna al ringraziamento per il lavoro dello staff medico-sanitario: le preghiere e i messaggi dei bambini, molti dei quali pazienti del Gemelli, lo hanno commosso e gli hanno fatto ringraziare il Signore per la stretta vicinanza del popolo cristiano al proprio Santo Padre.