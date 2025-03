LE CONDIZIONI DI PAPA FRANCESCO TORNANO A RASSICURARE: COSA DICE IL NUOVO AGGIORNAMENTO DOPO SABATO

Due crisi in una settimana, molta preoccupazione dallo staff del Gemelli di Roma ma per fortuna per il momento nessun aggravamento delle condizioni di salute: dopo l’ultimo bollettino del Vaticano diffuso sabato sera, per sapere come sta Papa Francesco è intervenuta nuovamente la Sala Stampa della Santa Sede per aggiornare il quadro, come ogni mattina dallo scorso 14 febbraio 2025.

Santa Messa Rai 1, oggi 2 marzo 2025/ Diretta video Abbazia Fossanova col vescovo Crociata: Vangelo e Letture

In attesa del nuovo bollettino serale in arrivo all’incirca dopo le 19, il Policlinico Gemelli informa tramite il Vaticano che la notte passata è stata buona e stabile con Papa Francesco che si sta riposando e che inizierà le attività lavorative nella seconda parte della mattinata. Il fatto che le sue condizioni restino tutto sommato stabili e senza nuove crisi respiratorie è davvero un’ottima notizie, specie dopo il broncospasmo isolato occorso lo scorso venerdì che ha portato ad una momentanea respirazione meccanica non invasiva (la cosiddetta “Niv”).

Papa Francesco come sta: "Può muoversi e camminare, mangia cibi solidi"/ "Nessun rialzo delle infezioni"

Senza febbre, senza altre insufficienze o infezioni, resta la polmonite bilaterale per Papa Francesco con un quadro generale comunque complesso che mantiene la prognosi riservata anche per questa seconda settimana passata di ricovero: la ventilazione viene alternata alla terapia dell’ossigeno, sempre ad alti flussi, ma con parametri generali per cuore e sangue che sono comunque stabili. In tutti questi giorni al decimo piano del Gemelli, Papa Francesco è sempre rimasto vigile, cammina e parla, oltre che prosegue le attività di Pontefice da dentro l’ospedale: sembrano “piccolezze”, ma sono ottime notizie nell’insieme generale visto il quadro di partenza del Santo Padre 88enne e con un utilizzo limitato di uno dei due polmoni da quando è giovanissimo.

Come sta Papa Francesco: "Non ha avuto nuove crisi, ma quadro complesso"/ Nuovo bollettino: "Non ha febbre"

IL GIUBILEO DEL GEMELLI, LA PRUDENZA SULLA PROGNOSI E L’ATTESA DELL’ANGELUS (SCRITTO)

Inutile dire come anche in questa domenica 2 marzo 2025 proseguono a livello globale le preghiere e i momenti di celebrazione per richiedere la piena guarigione di Papa Francesco dalla malattia, con ritorno completo di guida e servitore della Chiesa di Dio: ironia del destino, nella giornata di ieri si celebrava in Vaticano il Giubileo del vasto mondo sanitario legato al Policlinico Gemelli, assieme all’Università Cattolica del Sacro Cuore. Ovviamente Papa Francesco non ha potuto partecipare in presenza, ma ha inviato la sua benedizione e i suoi auguri per le celebrazioni avvenute in Cattedrale di San Pietro, con tanto di passaggio dalla Porta Santa per il personale sanitario in adorazione.

Ci sarebbe dovuta essere l’Udienza Giubilare in Aula Paolo VI con l’incontro speciale con Papa Francesco ma tutto è stato annullato come ovvio che sia, anche se comunque una buona parte di personale del Gemelli in questi giorni è comunque venuto in contatto con il Santo Padre tra esami, visite e lavoro quotidiano presso l’appartamento privato al decimo piano della struttura ospedaliera romana. Il Giubileo anche del Gemelli è «un cammino verso Cristo», ha spiegato alla stampa in Vaticano una dottoressa ginecologa, con l’invito poi del cappellano del Policlinico Don Corrao a pregare per poter rianimare sempre la speranza, sia della guarigione di Papa Francesco e sia della piena ripresa dei tanti malati che ogni giorno affollano l’ospedale “dei Papi” in Roma.

Resta forte la prudenza per la prognosi del Pontefice, con i medici che permangono in una fase di attesa prima di poterla sciogliere, affidandosi alle terapie e i farmaci quotidianamente somministrati: il bollettino quotidiano del Vaticano resta dunque sempre molto prudente, facendo intendere che il Papa non è ancora del tutto fuori pericolo nonostante non sia in fase critica, l’equilibrio resta piuttosto precario infatti con la degenza che giocoforza dovrà essere ancora piuttosto lunga. È atteso per oggi l’invio del testo scritto dell’Angelus dal Gemelli, con Papa Francesco che non interverrà pubblicamente ma che farà sapere nel suo scritto anche il suo stato personale dopo un’altra settimana di ricovero, preghiere e straordinarie testimonianze dal mondo di unità della Chiesa di Dio attorno al proprio Pontefice.