LE NOTIZIE DALLA SANTA STAMPA SANTA SEDE SULLE CONDIZIONI DI SALUTE DI PAPA FRANCESCO

Come sta Papa Francesco? Si apre oggi, martedì 25 febbraio 2025, un nuovo giorno di ricovero al Policlinico Gemelli di Roma per il Santo Padre, un nuovo giorno che è cominciato bene visto che le ultime notizie che giungono dalla Santa Sede sono positive. L’aggiornamento mattutino racconta infatti di un Papa che ha “riposato bene” e lo ha fatto “tutta la notte”, e un buon dormire è sicuramente un buon segno per un paziente malato come appunto il Santo Padre.

COME STA PAPA FRANCESCO? L’ULTIMO BOLLETTINO MEDICO DI IERI

Quella di ieri è stata una serata di grande commozione in piazza San Pietro in Vaticano, con migliaia di persone che si sono ritrovate per pregare appunto per il Papa, sia fedeli e credenti, ma anche turisti, semplici cittadini, che hanno voluto mandare il proprio sostegno, il proprio amore e il proprio affetto a Papa Francesco. Alle ore 21:00 di ieri, i cardinali romani si sono quindi ritrovati a recitare il rosario e insieme a loro i vari collaboratori della curia e della diocesi, con Pietro Parolin, il segretario di stato, a presiedere la preghiera.

L’ultimo bollettino medico di Papa Francesco, in attesa poi del comunicato di stamane, raccontava di “lieve miglioramento”, due parole che messe vicino non possono che suonare soavi in queste ore in cui si è temuto il peggio, soprattutto fra domenica e lunedì, quando invece le condizioni del Santo Padre erano peggiorate per via di una crisi respiratoria e di una lieve insufficienza renale.

A preoccupare i medici, come vi raccontiamo da giorni, è la sepsi, una grave infezione scaturita dalla polmonite, che potrebbe risultare mortale per un uomo di 88 anni già debilitato come appunto Bergoglio.

PAPA FRANCESCO, CONDIZIONI DI SALUTE RESTANO CRITICHE. A SOSTENERLO UN POPOLO RADUNATO NELLA PIAZZA

Ma il popolo dei fedeli tiene duro, è speranzoso, e quel grido “Viva il Papa” dal fondo di piazza San Pietro al termine del rosario è un chiaro indizio di quanto sia forte la vicinanza nei confronti del Pontefice, e che avrà sicuramente fatto venire un sorriso allo stesso. Dicevamo sopra di condizioni cliniche in lieve miglioramento, visto che quella di ieri è stata una giornata senza crisi respiratorie e con degli esami che sono migliorati.

La prognosi resta comunque riservata in questo dodicesimo giorno di ricovero, e anche la lieve insufficienza renale “non desta preoccupazione” fanno sapere dalla Santa Sede. Un Papa Francesco che non sta attendendo la guarigione passivo, ma “ha ripreso l’attività lavorativa”, si legge ancora nel comunicato, e nella mattinata di ieri ha ricevuto l’Eucarestia. In serata, invece, la chiamata alla parrocchia di Gaza, dimostrando per l’ennesima volta la sua vicinanza al popolo palestinese che sta soffrendo in questo anno di guerra con Israele: oggi attesi aggiornamenti nel corso della giornata.