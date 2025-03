Come sta Papa Francesco? Ce lo domandiamo anche questa mattina di questo nuovo giorno, sabato 8 marzo 2025, in cui il Pontefice è ricoverato in ospedale presso il Policlinico Gemelli di Roma. La Santa Sede ha fatto sapere pochi minuti fa che “La notte è trascorsa tranquilla” e che il Papa è a riposo, un breve aggiornamento che fa ben sperare. Negli ultimi giorni sono giunte notizie decisamente più liete in merito alle condizioni fisiche del Pontefice, e se fino ad una settimana fa la situazione sembrava ben più critica, complice anche un broncospasmo che aveva colpito il Santo Padre, con tanto di rigurgito e aiuto nella respirazione, oggi Bergoglio sta decisamente meglio.

Il suo quadro, come fanno sapere però i bollettini giornalieri della Santa Sede, resta complesso, di conseguenza non è ancora possibile sciogliere la prognosi e il ricovero di Papa Francesco nel nosocomio romano si prospetta quindi ancora lungo. E’ certo ormai che la Pasqua, per lo mento i primi riti della Quaresima incominciati in questi giorni, non sarà celebrata dal Santo Padre, anche se c’è ancora speranza di vederlo a casa per il giorno della Resurrezione di Cristo, tenendo conto che al grande appuntamento manca un mese e mezzo, il prossimo 20 aprile 2025.

PAPA FRANCESCO, COME STA? E’ IL 23ESIMO GIORNO IN OSPEDALE

Intanto è trascorsa un’altra giornata in ospedale e ieri il Santo Padre ha pregato, come fa da ogni giorno che si trova al Gemelli, ma ha anche riposato e fatto fisioterapia. Ha anche un po’ lavorato, con Bergoglio che non intende affatto oziare, anche se il suo fisico non risponde ancora al 100%.

In questo 23esimo giorno di ricovero, ci aspettiamo pochi cambiamenti quindi, con un quadro clinico che resta stabile e complesso, ma chissà che nelle prossime ore non possa arrivare un’altra sorpresa, un nuovo messaggio audio come quello inviato ai fedeli giovedì scorso, 6 marzo 2025, in occasione del rosario.

PAPA FRANCESCO, COME STA? IL PIU’ LUNGO RICOVERO FRA I PONTEFICI

Le sue parole “grazie per le vostre preghiere”, hanno riecheggiato forti in piazza San Pietro, facendo venire il sorriso a migliaia di fedeli, nonostante sia stato registrato con i naselli e con l’aiuto alla ventilazione, come fatto sapere da fonti Vaticane. Un momento davvero di gioia che magari potrebbe ripetersi in occasione di domani, prima domenica di Quaresima. In attesa di scoprirlo, con il 23esimo giorno in ospedale Papa Francesco diventa il Santo Padre con il ricovero più lungo della storia.

Come ricorda TgCom24.it, infatti, con i 22 giorni (di ieri), ha eguagliato il famoso ricovero di San Giovanni Paolo II, Papa Wojtyla, dopo il noto attentato in piazza San Pietro del 1981. Quando il Santo Padre polacco venne raggiunto da un colpo sparato da Ali Agca restò in ospedale dal 13 maggio al 3 giugno. Il precedente ricovero più lungo di Bergoglio risale invece al luglio del 2021, quando restò 10 giorni al Gemelli, dal 4 luglio fino al 14, a seguito di un intervento chirurgico programmato al colon.