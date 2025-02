Si sono aggravate le condizioni di salute di Papa Francesco, il quale si trova ora in prognosi riservata. Il nuovo bollettino diffuso dalla Sala Stampa vaticana riaccende la paura tra i fedeli, non solo perché si conclude con una frase lapidaria, “al momento la prognosi è riservata“, ma soprattutto per le indicazioni fornite in merito a quanto è accaduto durante la giornata.

In primis, è stato confermato che le condizioni di Papa Francesco restano critiche, motivo per il quale il pontefice non può essere considerato fuori pericolo, come peraltro avevano ribadito i medici del Policlinico Gemelli nel briefing di ieri. Ma soprattutto è stato segnalato che Papa Francesco ha avuto una crisi respiratoria nella mattinata di oggi, che è stata asmatica e ha avuto un’entità prolungata nel tempo.

In virtù di ciò, è stato necessario applicare al Santo Padre ossigeno ad alti flussi. Nel frattempo, sono arrivati i risultati degli esami del sangue a cui è stato sottoposto nella giornata odierna: è emersa una piastrinopenia, una condizione per la quale il numero di trombociti nel sangue è basso.

COME STA PAPA FRANCESCO: “VIGILE, MA SOFFERENTE”

Nel caso di Papa Francesco, tale piastrinopenia è associata a un’anemia, quindi i medici sono intervenuto procedendo con trasfusioni di sangue. Comunque, nel nuovo bollettino del Vaticano sulle condizioni di salute si sottolinea che Papa Francesco resta vigile ed è stato in poltrona durante la giornata, pur riconoscendo una condizione di sofferenza maggiore rispetto alla giornata di ieri, nella quale erano stati registrati segnali più positivi in merito alle condizioni di salute di Bergoglio, ricoverato da una settimana al Policlinico Gemelli di Roma.

Le ultime notizie emerse dal bollettino sulle condizioni di Papa Francesco sono destinate ad alimentare le voci sulle eventuali dimissioni, in merito alle quali il cardinale Parolin, segretario di Stato vaticano, ha parlato di “inutili speculazioni” sulle quali non sa nulla. Infine, si precisa che nella giornata di domani l’Angelus del pontefice sarà diffuso ai fedeli solo in forma scritta.