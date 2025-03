MIGLIORAMENTI PER PAPA FRANCESCO, MA SERVE ANCORA PRUDENZA PER SCIOGLIERE LA PROGNOSI

Il fatto che sia passata un’altra notte tranquilla e che il bollettino del Vaticano diffuso ieri sera mostri dei primi, importanti, segnali di miglioramenti su come sta Papa Francesco dopo quasi un mese di ricovero, non significa che il quadro generale sia ancora del tutto fuori pericolo. Lo hanno fatto capire ieri sera i medici dell’ospedale Gemelli dopo aver diramato il bollettino sulle sue condizioni di salute, dopo la “pausa” del venerdì: la prognosi resta riservata per prudenza, in attesa che gli effetti benefici delle terapie farmacologiche possano aumentare già dalle prossime ore.

Nel primo aggiornamento di giornata dal Vaticano sulla salute di Papa Francesco emerge intanto che la notte è passata in maniera tranquilla, con il riposo anche in prima mattinata dopo le ore 8: la Sala Stampa della Santa Sede tornerà ad aggiornare nel corso della giornata su come sta oggi 9 marzo 2025 Papa Francesco, ma dentro e fuori dal Vaticano regna ancora cautela con qualche timido segnale di speranza. Dallo scorso lunedì non sono più emerse crisi respiratorie, gli esami su cuore, reni e sangue restano ancora ottimi nonostante la polmonite bilaterale costringa dallo scorso 14 febbraio il ricovero al decimo piano del Policlinico.

Inoltre, gli scambi gassosi e la mancanza di febbre aggiungono positività al quadro generale sul Pontefice: la prognosi rimane comunque riservata e il respiro resta ancora piuttosto affannoso, tanto che prosegue l’alternanza di terapie, il giorno le cannule nasali per l’ossigeno e di notte la mascherina NIV con ventilazione meccanica non invasiva.

OGGI BOLLETTINO PAPA IN FORSE: CI SARANNO INVECE LE PAROLE ALL’ANGELUS E ALLA MESSA PER IL GIUBILEO

Come ribadito nell’ultimo aggiornamento del sabato sera dai medici del Gemelli, proprio per il quadro clinico ancora stabile per Papa Francesco dovrebbe non essere previsto un bollettino ufficiale per la serata di questa prima domenica di Quaresima: non mancheranno comunque gli aggiornamenti di metà giornata e della sera, ma un bollettino medico ufficiale potrebbe a questo punto essere diramato nella giornata di lunedì.

Sono invece attesi oggi due testi preparati e firmati da Papa Francesco nel corso di questi ultimi giorni di ricovero dove la mancanza di crisi respiratorie ha permesso un lento ma comunque quotidiano lavoro effettivo: verso mezzogiorno la Santa Sede pubblicherà il testo dell’Angelus, il primo di Quaresima 2025. Durante invece la Santa Messa presieduta dal cardinale Czerny in San Pietro – in occasione del Giubileo del Volontariato – sarà letta l’omelia del Santo Padre, il quale avrebbe dovuto celebrare questa solenne eucaristia ma che ovviamente ha dovuto farsi sostituire dal cardinale della Curia in Vaticano.

Due testi, due occasioni di catechesi sulla fede e la speranza per Papa Francesco, due ulteriori modalità con cui la Chiesa di Dio riaccoglie il pensiero e le parole di Bergoglio dopo quasi un mese di Rosari, preghiere e un ideale stringersi attorno all’ospedale Gemelli. Un terzo appuntamento, senza però previsti testi scritti, è quello previsto per il pomeriggio di oggi 9 marzo 2025: come sempre nel percorso verso la Pasqua, il Pontefice convoca gli esercizi spirituali con la Curia Romana in Aula Paolo VI in Vaticano. Come descrive anche l’ultimo bollettino, Papa Francesco nel pomeriggio di domenica seguirà (presumibilmente in collegamento video) l’intera predicazione di padre Roberto Pasolini, dal titolo “La speranza della vita eterna”.