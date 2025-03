UN’ALTRA NOTTE TRANQUILLA IN UN QUADRO CHE RESTA STAZIONARIO: PAPA FRANCESCO PERÒ NON È FUORI PERICOLO

Il fatto di registrare un’ulteriore notte tranquilla per Papa Francesco è sempre una buona notizia da dare per lui e per l’intera Chiesa mondiale: dopo il bollettino del Vaticano di ieri sera che predicava ancora cautela ma sottolineava l’evoluzione comunque naturale e normale per il momento della polmonite bilaterale (che lo costringe al ricovero al Gemelli ormai da 21 giorni consecutivi), il primo aggiornamento della mattina di oggi 6 marzo 2025 è ancora una volta positivo.

Per sapere come sta Papa Francesco nello specifico come sempre si rimanda all’unico bollettino medico dell’ospedale Gemelli in arrivo nel tardo pomeriggio, ma nel frattempo gli aggiornamenti in arrivo dal Vaticano riportano di un’altra notte trascorsa tranquillamente, con il Santo Padre ancora a riposo dopo le ore 8. Nelle ultime due notti la disposizione dello staff medico è stata quella di proseguire con la ventilazione meccanica non invasiva, mentre di giorno si predilige l’ossigenoterapia con i “naselli”, alternata alla fisioterapia per la respirazione.

Gli esami svolti e i valori di sangue, cuore e reni sono ancora ottimali il che fa ben sperare per la riabilitazione anche fisico-motoria (iniziata con convinzione ieri) per Papa Francesco, ricordiamolo sempre 88enne con pregresse complicazioni polmonari e con uno stato di salute generale non ottimale. Da due giorni non soffre di crisi respiratorie – in tutto 4 dall’inizio del ricovero, le ultime due nella giornata di lunedì – e per questo un filo di speranza in più per la guarigione, seppur lunga ancora da raggiungere, è emerso in queste ore. L’umore è ottimo, il Santo Padre collabora per le terapie anche con la NIV che resta comunque uno strumento “fastidioso” per un paziente.

L’AFFIDAMENTO A MARIA SALUS POPOLI ROMANI: LA RIPRESA DEL LAVORO (SEPPURE GRADUALE)

In tutto questo non bisogna considera ancora fuori pericolo Papa Francesco, come giustamente riportano i medici e gli esperti contattati, ma anche gli stessi professori responsabili del reparto del Gemelli che lo hanno in cura: l’evoluzione di bronchite, polmonite polimicrobica e infine polmonite bilaterale resta molto seria, il quadro clinico è complesso ma nelle ultime 48 ore non critico. Viene definita un’evoluzione “normale” in quanto – spiegano gli esperti al “Corriere della Sera” – la malattia ha uno sviluppo iniziale di forza, poi scemata via via e infine con l’infezione che si riduce: l’evoluzione di questi giorni sembra far propendere per questo quadro incoraggiante, anche se permane la prudenza sempre dalle stanze vaticane, così come dal Policlinico.

Per tutti questi motivi permane la prognosi riservata con una degenza che inevitabilmente si allunga ulteriormente: prosegue però la volontà di Papa Francesco di rimanere comunque alla guida delle attività quotidiane del Capo della Chiesa, firmando documenti, scrivendo omelie e testi per i vari eventi in Vaticano. Domenica iniziano gli Esercizi Spirituali della Curia e il Santo Padre si appresta a mandare un suo contributo, oltre al più che probabile quarto Angelus domenicale consecutivo con testo scritto.

Il fatto che abbia ripreso, seppur gradualmente, l’attività lavorativa dice anche di condizioni generali non più così critiche: in attesa del bollettino serale del Vaticano per sapere come sta oggi Papa Francesco, ieri sera nel Rosario in Piazza San Pietro il cardinale Semeraro ha invocato l’affidamento a Maria Salus Populi Romani, la cui icona conservata in Basilica di Santa Maria Maggiore è uno degli elementi di fede di maggiore affetto e legame per Bergoglio. «La Vergine lo sostenga in questo momento, la Chiesa intera paga per la salute dI Papa Francesco», h invocato il prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi parlando ai tanti pellegrini di speranza giunti il primo giorno di Quaresima in Vaticano per riunirsi in preghiera.