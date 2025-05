Sono giorni di ammutinamento all’Isola dei Famosi 2025; un ritiro dopo l’altro per ragioni diversificate e in alcuni casi anche per questioni serie di salute come nel caso di Carly Tommasini. A destare la preoccupazione dei naufraghi e degli appassionati sono però anche le condizioni di Patrizia Rossetti; una situazione che potrebbe per l’appunto pregiudicare la sua permanenza in Honduras e dunque la necessaria interruzione dell’avventura.

Patrizia Rossetti si ritira dall’Isola dei Famosi 2025? L’interrogativo è strettamente legato alla confessione della conduttrice durante le nomination della 4a puntata del reality. Prima di lei diversi naufraghi l’hanno scelta per il televoto ammettendo di aver ricevuto una richiesta specifica da parte della Rossetti: tornare a casa. Quando è arrivato il suo turno non poteva che essere incalzata sul tema proprio dalla conduttrice, Veronica Gentili, quasi spiazzata dalla voglia della conduttrice di lasciare l’Isola dei Famosi 2025.

Patrizia Rossetti, attesa per l’esito della lastra e del televoto: permanenza all’Isola dei Famosi 2025 sempre più in discussione

Patrizia Rossetti non si è nascosta, anzi, ha spiegato come il possibile ritiro dall’Isola dei Famosi 2025 sia strettamente legato alle sue condizioni di salute: “Ho un piede che, anche il nuovo medico che mi ha visitato lo ha detto, diventa sempre più gonfio e dolorante”. La naufraga ha dunque confessato come il fastidio al piede stia mettendo a dura prova le sue capacità di sopportazione: “In particolare stasera mi fa davvero male…”.

Crescono dunque le possibilità che anche Patrizia Rossetti possa ritirarsi dall’Isola dei Famosi 2025; bisognerà capire se arriverà prima una sua decisione o il verdetto del pubblico dato che, visti i numerosi voti ricevuti, risulta tra i naufraghi al prossimo televoto. Nel frattempo, la conduttrice ha spiegato di dover fare una lastra proprio nei prossimi giorni per capire se il problema al piede è più serio del previsto.

