Phil Collins è finito al centro dell’attenzione mediatica a causa di un presunto peggioramento delle sue condizioni di salute.

Arrivano notizie che generano apprensione tra i fan e addetti ai lavori; al centro dell’attenzione le condizioni di Phil Collins che sarebbe – secondo alcune voci – ricoverato in un hospice, ovvero una struttura dedicata ai malati terminali. Il timore di un aggravamento delle sue condizioni di salute dopo i problemi già noti per una lesione spinale del 2017 e per la più recente diagnosi di diabete, nel 2007. Come racconta Il Giornale, diversi tabloid statunitensi – tra cui anche TMZ – avrebbero lanciato l’allarme sulla malattia e condizioni di salute precarie dell’ex frontman dei Genesis.

Fan in allerta e che chiedono all’unisono: come sta Phil Collins, qual è la verità? Fortunatamente pare che si tratti di un falso allarme, almeno stando a quanto riferito dall’entourage del cantante. Un portavoce ha infatti deciso di rompere il silenzio – come riporta Il Giornale – per raccontare la verità sulla vicenda. Nulla di improvviso, bensì un intervento programmato da tempo e localizzato al ginocchio. “Non c’è alcun aggravamento improvviso delle sue condizioni di salute”.

Phil Collins, allarme rientrato – per ora – sulle condizioni di salute: “Intervento programmato”

Il portavoce di Phil Collins ha comunque confermato che il cantante è attualmente ricoverato in ospedale ma: “Unicamente per un’operazione programmata al ginocchio”. Dunque, solo un grande spavento per i fan come accaduto anche qualche anno fa; all’epoca fu l’ex collega Mike Rutherford a spiazzare tutti con parole sibilline rispetto alle condizioni di salute della star dei Genesis.

A dispetto delle smentite, resta comunque alto il livello di apprensione su come sta Phil Collins e sulle condizioni di salute; l’ex frontman dei Genesis – 74 anni compiuti lo scorso gennaio – è comunque da tempo alle prese con una situazione non proprio piacevole dal punto di vista clinico come testimoniato dal ritiro dalla scena di alcuni anni fa a causa della malattia. La smentita del portavoce del cantante potrebbe anche essere un tentativo di allentare la presa dei media in un momento delicato.