Raimondo Todaro come sta dopo la malattia: “C’è una bella notizia e una cattiva”, la confessione sul papà a La Volta Buona.

Raimondo Todaro ha toccato il cuore dei presenti oggi a La Volta Buona e sicuramente anche dei telespettatori; il ballerino ha dato aggiornamenti importanti a proposito del calvario della malattia che aveva generato forte apprensione tra fan e affetti. 4 tumori asportati, le foto in ospedale che avevano alimentato la preoccupazione; fortunatamente l’ex volto di Ballando con le stelle può raccontare ottime notizie in relazione alle sue attuali condizioni.

“Sto benissimo, ho rifatto la visita di controllo la scorsa settimana: ho tolto 4 tumori, le cicatrici sono perfette, non è tornato più nulla e la malattia è in remissione totale”. Parole che propiziano un sentito e doveroso applauso in favore di Raimondo Todaro; protagonista di una battaglia tortuosa contro la malattia e che fortunatamente lo vede vittorioso. Purtroppo però, come da lui raccontato a La Volta Buona, la felice notizia è stata presto guastata da una novità tutt’altro che piacevole e riguardante il suo amato papà.

Raimondo Todaro a La Volta Buona: “Papà ha scoperto la mia stessa malattia, avrei preferito che toccasse a me…”

“Ne approfitto del momento per dare un abbraccio forte al mio papà che ha la mia stessa cosa; da una notizia bella ne arriva una cattiva perchè lui deve continuare a combattere…”. Trattiene a fatica la commozione Raimondo Todaro che sperava di poter vivere la gioia di aver debellato la malattia senza ulteriori intoppi. Le notizie sulla salute del papà hanno però ovviamente riportato il suo umore verso la forte apprensione al punto di lasciarsi andare ad una toccante confessione: “Preferivo avercelo io perchè comunque io ho più forza; sono sicuro però che andrà bene”.