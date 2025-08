Come sta Sangiovanni? Dopo la pausa dal mondo della musica presa per tutelare la sua salute mentale, l'artista è tornato sul palco

Dopo un lungo periodo di assenza dal mondo della musica, Sangiovanni sembra pronto è tornato a rivedere la luce e a maggio ha tenuto il suo primo live dopo tre anni di assenza. Oggi come sta Sangiovanni? Cosa è successo all’artista, che ha deciso di prendersi una lunghissima pausa dal mondo della musica a causa di un disagio interiore? Dopo essere tornato a suonare dal vivo, Sangiovanni ha parlato anche del suo stato di salute. L’artista ha rivelato di aver deciso di fermarsi perché non si sentiva più a suo agio nel mondo della musica: pur essendo stato ospite in diverse trasmissioni, è tornato solamente nel 2025 a suonare davanti ad un pubblico e lo ha fatto quando si è sentito pronto.

Sangiovanni, come sta?/ La lotta contro la depressione e il racconto choc: "Ormai non mi riconoscevo più"

Nei tre anni di assenza, Sangiovanni si è preso cura della sua salute mentale. “Ho fatto amici che avevo solo 17 e per me è stato difficile riuscire a gestire la mia carriera con la vita di un adolescente che vuole prendersi cura della sua crescita” ha ammesso in un’intervista con Cattelan il giovane artista. Proprio per pensare alla sua carriera e al successo, Sangiovanni ha perso di vista le sue fondamentali e la sua vita: “Mi sono dimenticato di me stesso, non avevo la forza per andare avanti. Adesso sono diverso” ha raccontato, ammettendo che spesso nella sua vita di prima si sentiva a disagio e pensava solamente di voler piangere e mollare tutto.

Sangiovanni, nuova fidanzata dopo Giulia Stabile?/ "E' difficile vivere una storia d'amore normale"

Sangiovanni è fidanzato? Tutto tace dopo Giulia Stabile

Dopo la storia con Giulia Stabile nella casetta di Amici di Maria De Filippi, Sangiovanni è fidanzato? Dopo il periodo di assenza dal mondo della musica, l’artista è tornato a cantare e a incontrare gente ma non ancora a condividere pienamente la sua vita. Non sappiamo infatti se ci sia o meno una donna nella sua vita di ora.