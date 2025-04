Non arrivano buone notizie per i fan di Shade, ancora ricoverato in ospedale dopo il malore dei giorni scorsi. Il rapper è stato colpito da una forma grave di infezione ai polmoni: “Avevo smesso di respirare”, ha confessato, destando particolare apprensione da parte di fan e non solo. Un quadro clinico piuttosto complesso, al punto da non essere ancora in grado di respirare da solo; il 37enne è infatti costantemente supportato da una bombola d’ossigeno al fine di non aggravare ulteriormente le sue condizioni.

Come anticipato, è stato proprio Shade a raccontare come sta dopo circa una settimana dal malore a causa di una grave infezione ai polmoni. Purtroppo, il percorso di recupero sarà tutt’altro che breve e semplice; il rapper dovrà osservare un periodo di ricovero ancora lungo al fine di debellare totalmente la patologia. Il 37 confidava di poter lasciare la struttura ospedaliera in tempi brevi ma le condizioni di salute richiedono ancora un sostegno respiratorio e soprattutto le cure mediche.

Shade ancora ricoverato, il rapper scherza sui tempi di recupero: “E’ il prezzo da pagare…”

“Mi sa che non esco in tempo il nuovo singolo estivo, ma mi accontento di uscire vivo”, sempre ironico Shade anche in un momento sicuramente delicato seppur con la consapevolezza di avere tutto il sostegno medico necessario. Tra le righe della battuta in un video pubblicato sul web – come riporta Leggo – si evince un prosieguo del ricovero ancora per giorni senza però riferimenti alla durata precisa. Data l’infezione ai polmoni e l’utilizzo ancora necessario della bombola d’ossigeno per respirare, è lecito credere che sarà monitorato giorno dopo giorno prima di arrivare ad una data di dimissioni. Nel frattempo, saluta i fan e tranquillizza con la simpatia che da sempre lo caratterizza: “Immagino che questo sia il prezzo da pagare per aver distrutto la musica italiana”.